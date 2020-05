31 marca wraz z premierą Raportu o Samotności Szlachetna Paczka uruchomiła telefon wsparcia dla osób starszych DOBRE SŁOWA. By projekt mógł jednak funkcjonować i rozwijać się dalej - nie tylko na czas społecznej kwarantanny, ale do końca 2020 roku - potrzeba 60 000 zł. Na ten cel uruchomiono specjalną zbiórkę.

Dzięki nowemu projektowi Paczki seniorzy, dla których pandemia COVID-19 to czas spotęgowanej samotności i wykluczenia, mogą skorzystać z pomocy doświadczonych psychologów i terapeutów każdego dnia.

Byłam zdziwiona, że ktoś obcy chce mi pomóc. Kto by znalazł czas? Dla mnie? - mówi pani Alina. Gdy w mediach zaczęto mówić o zamykaniu szkół, wyszła z domu i kupiła trzy bochenki chleba. Zamroziła je. Na szczęście nie je zbyt dużo. Boję się, co będzie, gdy chleb się skończy i będę musiała wyjść na zewnątrz - mówi do słuchawki.

Specjaliści z telefonu wsparcia nie tylko zapewniają odpowiednie wsparcie emocjonalne, ale - w razie potrzeby - łączą danego seniora z lokalnym wolontariuszem Szlachetnej Paczki, który utrzymuje z nim stały kontakt oraz pomaga w robieniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych czy realizacji recepty w aptece.

Od tego, czy zebrane zostaną pieniądze zależy, czy telefon wsparcia dla samotnych seniorów będzie działał w najbliższych miesiącach. Wejdź na https://zrzutka.pl/z/telefon-dla-seniorow-m, by pomóc.

DOBRE SŁOWA na dłużej z samotnymi seniorami

Pod numer 12 333 70 88 samotni seniorzy mogą dzwonić każdego dnia, siedem dni w tygodniu. Specjaliści dyżurują w godzinach 10:00-12:00 oraz 17:00-19:00. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na społeczny problem spotęgowany obecnymi obostrzeniami. Samotność seniorów nie skończy się jednak z chwilą ponownego otwarcia galerii handlowych czy kin, a skutki wielotygodniowej izolacji mogą wpływać na ich kondycję - zarówno psychiczną, jak i fizyczną - przez wiele miesięcy. Dlatego celem Szlachetnej Paczki jest, by zapewnić osobom starszym darmową pomoc specjalistów na dłużej.

Dzięki zbiórce seniorzy będą mogli korzystać z telefonu wsparcia i uzyskiwać pomoc wolontariuszy Szlachetnej Paczki do końca 2020 roku.

Miesięczny koszt utrzymania infolinii to 10 tys. złotych. Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla specjalistów odbierających telefony oraz na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem numeru oraz drukowaniem plakatów, dzięki którym seniorzy z całej Polski mogą dowiedzieć się o nowej inicjatywie.

Samotność zabija. Dosłownie. "Po takich jak ja to nawet karetka nie przyjedzie"

Po takich jak ja to nawet karetka nie przyjedzie. Po co? - mówi do słuchawki pani Irena. Jest w grupie ryzyka. Wie, że nie powinna nigdzie wychodzić i nikt nie powinien odwiedzać jej. Boi się, że gdyby padła ofiarą, to pewnie i tak nikt by nie zauważył. A śmiercionośnym zagrożeniem jest nie tylko wirus.

Jak wynika z Raportu o Samotności Szlachetnej Paczki - chroniczne poczucie samotności zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci o 14 proc. Podnosi ciśnienie, obniża odporność, wpędza w depresję. W Polsce jest dziś ponad 5 milionów jednoosobowych gospodarstw domowych, oznacza to, że co czwarty nasz sąsiad wraca do pustego mieszkania, albo jak teraz - jest w nim niemal uwięziony.

Od kilku tygodni nasz świat jest inny. Zauważyliśmy problem samotności i jako Szlachetna Paczka jesteśmy od tego, żeby na problemy odpowiadać - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki i inicjatywy DOBRE SŁOWA - telefon dla seniorów.

Pomóż samotnym seniorom. Niech wiedzą, że ktoś na nich czeka. Wejdź na https://zrzutka.pl/z/telefon-dla-seniorow-m i wesprzyj DOBRE SŁOWA - Telefon dla Seniora!