"Kwarantanna na na", zainicjowana przez Facebooka we współpracy z Kayax seria koncertów live prosto z domów polskich artystów, ujawnia line-up ostatniego tygodnia cyklu i podsumowuje dotychczasową zbiórkę. Do tej pory artyści zebrali łącznie 100 tys. złotych na rzecz potrzebujących, do których ze wsparciem dociera Szlachetna Paczka. Wciąż można pomóc najbardziej potrzebującym.

