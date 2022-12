Weekend Cudów Szlachetnej Paczki to wyjątkowy czas w roku. W dniach 10 – 11 grudnia wolontariusze pukają do drzwi najbardziej potrzebujących i przekazują pomoc przygotowaną przez darczyńców, która odpowiada na konkretne potrzeby. To moment pełen emocji, wzruszeń i radości.

Drodzy darczyńcy, z całego serca dziękuję, że dołączyliście do Szlachetnej Paczki w tym roku. Bez Was żadna rodzina nie dostałaby pomocy. Udowodniliście, że dobro to wynik dzielenia. A to dobro, to nie tylko paczka materialna, ale też wielkie serce. W zasadzie każda paczka, która wędruje właśnie do rodzin, jest zapakowana z wielką miłością i uważnością. Jak kupowaliście buty, pytaliście w jakim kolorze, jak kupowaliście kredki, to najlepszej jakości. Jak zastanawialiście się, co jeszcze można wrzucić do paczki, to kontaktowaliście się z wolontariuszem, dziękuję - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki.

Dzięki darczyńcom i wolontariuszom w domach 15 482 potrzebujących rodzin, w których być może do teraz królowały niepokój, pustka i poczucie opuszczenia - zagoszczą w ten weekend spokój, nadzieja i uśmiech.

Tak, jak w 6-osobowej rodzinie pani Marioli i pana Dawida, którzy wynajmują 2-pokojowe mieszkanie na poddaszu. Paczki w ich domu zajęły niemal całą przestrzeń. 10-letni Iwan wreszcie się wyśpi na swoim nowym rozkładanym fotelu. Dotychczas musiał dzielić łóżko z tatą.

Pan Karol, mężczyzna z niepełnosprawnością umysłową, który po śmierci swojej babci uczy się samodzielnego życia, znów poczuje ciepło. Otrzyma grzejnik olejowy. Rozpalanie w piecu było dla niego zbyt wielkim wyzwaniem

A pani Aneta dostanie kurs florystyczny, który pozwoli jej poprawić swoje kwalifikacje zawodowe, dzięki czemu odciąży męża - jedynego żywiciela wielodzietnej rodziny.

To Wy tworzycie Szlachetną Paczkę

Szlachetną Paczkę tworzą tysiące osób: darczyńców, wolontariuszy, partnerów biznesowych i przyjaciół. Razem poruszają wielką machiną dobra, w której jeden człowiek pomaga drugiemu człowiekowi. Dzięki temu, że są tacy ludzie, którzy chcą dzielić się własnym czasem i szczęściem - tysiące potrzebujących rodzin w tym roku odzyskuje nadzieję. Szlachetna Paczka dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc potrzebującym.

Trudny rok wyzwala piękne odruchy wsparcia

To jest bardzo trudny rok - konsekwencje sytuacji gospodarczej, wojny w Ukrainie, rosnącej inflacji dotknęły wielu z nas. Straciliśmy poczucie bezpieczeństwa, uczyliśmy się życia w większej niepewności. Lecz pomimo tych przeciwności, a może właśnie na przekór im, tysiące Polaków pokazało, jak dużo dobra wypływa z dzielenia się z innymi. Po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy się dzielić, pomagać sobie w trudnych momentach. Nie myślimy o tym, ile mamy i czy dzieląc się, będziemy mieć mniej. Z tych bezinteresownych pomocy wypływa wiele dobra i siły dla tych, którzy w danej sytuacji są bezsilni.

Nadal można stać się częścią Weekendu Cudów

Nadal możesz stać się częścią Weekendu Cudów i pomóc wspierając Szlachetną Paczkę wpłatą. Twoja złotówka zasili machinę dobra, uruchomi szereg działań i pozwoli Szlachetnej Paczce pracować nad kolejną edycją. To od wpłacających zależy to, czy Paczka w przyszłym roku się odbędzie i jak duża będzie skala jej działania. Dzięki Twojej wpłacie Paczka może pracować cały rok, rozwijać się, docierać w nowe rejony, odkrywając biedę, do której jeszcze nikt nie dotarł.

Nadal możesz też wesprzeć dzieci, którym pomaga Akademia Przyszłości. To dzieci, które nie wierzą w siebie. Ich niska samoocena i brak świadomości własnego potencjału przekładają się na problemy z budowaniem relacji, rozwojem emocjonalnym, nauką. 30 proc. dzieci, którym pomaga Akademia Przyszłości pochodzi z rodzin z trudną sytuacją materialną. Wierzymy, że dzięki wsparciu Akademii Przyszłości Szlachetna Paczka kiedyś nie będzie potrzebna.

Weekend Cudów live

Przez cały weekend relacje z tego wydarzenia można śledzić w mediach, a 10 grudnia o godz. 14:30 odbędzie się specjalne wejście LIVE w mediach społecznościowych Szlachetnej Paczki, o 17:30 drugi LIVE będzie transmitowany dodatkowo na rmf24.pl i onet.pl. Prowadzącym jest Jarosław Kuźniar.

