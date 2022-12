Nadchodzący weekend to Weekend Cudów. Wyjątkowy moment wieńczący wysiłki Szlachetnej Paczki. W ciągu dwóch dni do potrzebujących dociera mądra pomoc - paczki przygotowane przez darczyńców. Ekipa RMF FM dołączyła do tej pięknej inicjatywy. Zachęcamy także Was! Wciąż sporo rodzin czeka na wasze wsparcie.

Szlachetna Paczka od RMF FM / Józef Polewka / RMF FM

W tegorocznej, edycji Szlachetnej Paczki, Weekend Cudów przypada 10 i 11 grudnia. Możecie więc jeszcze włączyć się do akcji. Macie czas do piątku 9 grudnia do 23:59. Do tego czasu można zgłaszać chęć pomocy.

TUTAJ MOŻESZ WYBRAĆ RODZINĘ >>>

W najbliższy weekend darczyńcy, którzy zdecydują się przygotować pomoc wybranej rodzinie, dostarczają paczki do wyznaczonych magazynów. Następnie dzięki wolontariuszom trafią one do tysięcy potrzebujących w całym kraju.

To niezwykły moment, ponieważ Szlachetne Paczki mają moc zmieniania życia. Rodziny włączone do programu otrzymują nie tylko wsparcie materialne, ale przede wszystkim impuls do zmiany.

Zespół RMF FM także włączył się w tę szlachetną inicjatywę i przygotował Paczki dla czterech rodzin:

dla pani Teresy

dla pani Haliny

dla pani Anety z córeczką Jagodą

dla pani Kristiny z synem Oleksandrem.

Postaraliśmy się, by każda z rodzin otrzymała nie tylko prezenty z listy "trzech kluczowych potrzeb", ale wszystkie, o które prosili, i o których marzyli.

Na długiej liście zakupów znalazły się więc łóżko, zmywarka, pralka, laptop, ciśnieniomierz, pościel, ciepłe koce, wyprawki szkolne, ale i odzież zimowa - kurtki i buty. Są też spore zapasy artykułów spożywczych i środków czystości.

Oczywiście nie mogło zabraknąć upominków. W paczce znalazły się więc klocki, owoce, mnóstwo, mnóstwo słodyczy.

Ekipa RMF FM przygotowała Szlachetną Paczkę Józef Polewka / RMF FM

Wciąż możesz zostać częścią Weekendu Cudów, wspierając całoroczne działanie Szlachetnej Paczki wpłatą. Wejdź na szlachetnapaczka.pl i pomóż potrzebującym rodzinom i osobom samotnym.