​Paczka rodzynek, kilo mąki czy tabliczka czekolady - to niewielki wydatek, który może sprawić, że czyjeś Boże Narodzenie stanie się trochę bardziej magiczne. Pod hasłem “Święta godne, a nie głodne" rozpoczęła się 26. edycja Świątecznej Zbiórki Żywności. Stacjonarna akcja odbędzie się w ponad 2 tys. sklepów w ponad 500 miastach w Polsce. Akcja prowadzona będzie również w Trójmieście - podaje portal bztrojmiasto.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak co roku, Banki Żywności organizują w okresie przedświątecznym zbiórkę, która ma na celu niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. W wybranych sklepach największych sieci handlowych w całej Polsce stanęły specjalne kosze, do których będzie można przekazać produkty z długim terminem przydatności, takie jak: mąka, makaron, ryż, kasza, konserwy, przetwory owocowe i warzywne, a także słodycze.

W Trójmieście i okolicach zbiórkowe punkty staną w ponad 60. sklepach.

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i teraz oprócz możliwości zaangażowania się w akcję stacjonarnie, Świąteczną Zbiórkę można wesprzeć także online. Za pośrednictwem strony https://zbiorkazywnosci.pl/ można wpłacić darowiznę, która zostanie następnie przeznaczona na zakup produktów dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Święta to tradycyjnie czas, kiedy wszyscy staramy się dzielić dobrem. W tym roku to szczególnie ważne. Kiedy niepokoimy się o przyszłość, nawet najdrobniejszy gest solidarności i wsparcia jest na wagę złota. Jedna paczka makaronu, herbaty czy butelka oleju to dla nas naprawdę niewielki wydatek. Tymczasem dla wielu osób, które wspieramy to produkt luksusowy, na który nie mogą sobie pozwolić nawet od święta - mówi Michał Chabel, prezes Banku Żywności w Trójmieście.

W zbiórce biorą udział również setki wolontariuszy - to zarówno uczniowie szkół podstawowych czy liceów, jak i osoby dorosłe.