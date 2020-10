Przed Sejmem trwa protest przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Część protestujących zablokowała wjazd do gmachu parlamentu od ulicy Wiejskiej. Policja natomiast ustawiła barierki, by demonstranci nie podchodzili bliżej. To kolejna tego typu manifestacja w ostatnich dniach. Wczoraj w ponad 150 polskich miastach zorganizowano blokady ulic i protesty. Uczestnicy manifestacji zapowiedzieli, że będą wychodzić na ulice do skutku.

Uczestnicy protestu przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, zaostrzającemu prawo aborcyjne protestują pod ulicami Warszawy / Rafał Guz / PAP

Warszawski Strajk Kobiet opublikował w mediach społecznościowych apel do osób, które są w stolicy i sprzeciwiają się orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, aby przyszły przed Sejm i protestowały.

Przed godz. 14 przed Sejmem zebrało się kilkadziesiąt osób. Protestujący mają ze sobą transparenty z hasłami: "Twoja wina, Twoja wina, Twoja bardzo wielka wina", "Pis off", "Rząd na bruk" czy "Piekło kobiet".



Cześć z demonstrujących zablokowała wjazd do Sejmu od ul. Wiejskiej. Obecna tam policja ustawiła barierki, żeby demonstranci nie podchodzili bliżej Sejmu.



To już kolejna tego typu demonstracja. We wtorek rano przeciwnicy decyzji TK w sprawie aborcji zablokowali plac. Wilsona.

Protesty nie tylko w stolicy

Na późne popołudnie w Warszawie planowane są kolejne manifestacje. Około godz. 19 protesty mają rozpocząć się w kilku punktach miasta, m.in. na Żoliborzu, w rejonie placu Wilsona, a także przed rządową willą przy ul. Parkowej.

Ulice mogą być blokowane także w innych miastach Polski.

O godz. 16 przy Stajni Jednorożców w Łodzi rozpocznie kolejny protest przeciwników zaostrzania prawa aborcyjnego. To newralgiczny punkt w ścisłym centrum miasta i miejsce krzyżowania się trasy łódzkiego tramwaju regionalnego i trasy WZ. Mieszkańcy mogą spodziewać się dużych utrudnień.



Na razie nie wiadomo, jak dokładnie będzie wyglądała trasa przemarszu, dlatego łódzkie MPK nie wprowadziło żadnych zmian w kursowaniu autobusów i tramwajów. Przedsiębiorstwo będzie reagować na bieżąco. Kierowcy z pewnością powinni omijać Aleję Piłsudskiego. We wczorajszym proteście w Łodzi wzięło udział ok. 8 tys. osób. Dziś frekwencja ma być podobna.

Również we Wrocławiu zaplanowane zostały akcje Strajku Kobiet. "Jak protestować" to hasło warsztatów, które rozpoczęły się w Parku Południowym. Ok. godz. 18 natomiast na Placu Wolności w dolnośląskiej stolicy do protestu dołączą kierowcy, którzy zamierzają blokować ruch.

Kilka manifestacji odbędzie się także na Śląsku. Ok. godz. 18 rozpocznie się protest w Sosnowcu. Osoby sprzeciwiające się wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego spotkają się na Placu Stulecia. W Rudzie Śląskiej manifestacje zapowiedziane są na placu Jana Pawła II.

W Bielsku Białej na Placu Ratuszowym podobnie jak w ostatnich dniach odbędzie się akcja pod hasłem "Pogrzeb praw kobiet". Na spacer organizatorzy Strajku Kobiet umawiają się też w Jaworznie. Początek o godz. 19 na parkingu przy urzędzie miasta.

Szósty dzień Strajku Kobiet

To szósty dzień fali protestów, które są formą sprzeciwu wobec przeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Organ stwierdził, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Wywołało to wielotysięczne manifestacje w całym kraju.

Uczestnicy akcji protestacyjnych zapowiedzieli, że będą manifestowali do skutku. Na mapie przedstawione są miejsca, gdzie protesty odbędą się w najbliższym czasie.



W poniedziałek około północy na placu Trzech Krzyży zakończył się trwający od godz. 16 protest przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Tysiące protestujących blokowało centrum miasta i ulice w wielu warszawskich dzielnicach. W czasie protestu doszło do przepychanek. Policja użyła gazu.



Przed północą na placu Trzech Krzyży, gdzie sprzed siedziby PiS przy ul. Nowogrodzkiej, ok. godz. 23 udała się część protestujących, policja ogłosiła, że zgromadzanie jest nielegalne i wezwała tłum do rozejścia się. Ostatecznie po interwencji funkcjonariuszy, protestujący opuścili plac.



Protesty odbywały się również m.in. w Katowicach, Poznaniu i Krakowie, a także mniejszych miejscowościach.