Zgodnie z zapowiedziami Strajku Kobiet dziś w kilkudziesięciu miastach odbyły się manifestacje i blokady dróg. To forma sprzeciwu przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W wielu miastach na kilka godzin ruch został sparaliżowany. Po godz. 17 w dwie kobiety protestujące na Mokotowie wjechał samochód. Jedna z nich trafiła do szpitala. Przed kościołem na placu Trzech Krzyży doszło do starć między narodowcami a protestującymi, policja użyła gazu. Jedna osoba została zatrzymana, dwie osoby odniosły obrażenia.

- W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

- Po ogłoszeniu decyzji Trybunału w wielu polskich miejscowościach zorganizowane zostały akcje protestacyjne. Na ulice w czwartek, a także w weekend wyszło łącznie kilkanaście tysięcy osób.



- W poniedziałek we wszystkich regionach Polski odbywały się blokady. Gdzie dokładnie? Sprawdź na mapie, która powstała na podstawie wpisów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet na ich profilu na Facebooku. [MAPA dostępna TUTAJ]

- Protestowano również w wielu europejskich metropoliach, m.in. w Londynie, Glasgow, Berlinie, Pradze czy Wiedniu.

- Na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Goworka w Warszawie auto osobowe marki bmw potrąciło dwie kobiety, które brały udział w proteście przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Kierowca odjechał z miejsca wypadku. Więcej o zdarzeniu przeczytacie w naszym artykule.

- W Warszawie funkcjonariusze użyli wobec kilku protestujących pod kościołem na placu Trzech Krzyży gazu.

- W Częstochowie manifestujący w pobliżu Jasnej Góry spotkali się z narodowcami. Policja użyła gazu, zatrzymano dwie osoby.



- Aktywiści zapowiadają, że będą protestować także w najbliższych dniach.





00:08 Częstochowa

Użycie przez policjantów gazu podczas poniedziałkowej interwencji pod Jasną Górą służyło niedopuszczeniu do dalszej eskalacji napięcia - wynika z informacji częstochowskiej policji. Policjanci zatrzymali dwie osoby. Nie ma informacji o poszkodowanych podczas zajść.



O tym, że w poniedziałkowy wieczór pod Jasną Górą w Częstochowie policja użyła gazu wobec protestujących przeciwników zaostrzenia przepisów aborcyjnych, jako pierwszy poinformował "Dziennik Zachodni".



W ocenie policjantów, w poniedziałkowej manifestacji, która przeszła z okolic ul. Krakowskiej, koło katedry i kurii, na jasnogórskie błonia, uczestniczyło ok. 2 tys. osób.



W pobliżu Jasnej Góry na demonstrantów czekała ok. 150-osobowa kontrmanifestacja, w której uczestniczyli m.in. narodowcy. Policjanci z komendy miejskiej i oddziałów prewencji zabezpieczali teren, starając się - jak podał rzecznik policji - nie dopuścić do przepychanek i starcia obu grup.



Podczas poniedziałkowej manifestacji w Częstochowie policjanci zatrzymali dwie osoby: 18-latka i 20-latka. Obaj są mieszkańcami powiatu kłobuckiego, zostali jednak zatrzymani podczas dwóch różnych incydentów. Mają odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej policjantów.





23:59

W największych miastach Polski zakończyły się protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Na koniec dnia mamy dla Was kilka zdjęć z blokady w Warszawie. Ich autorem jest Kuba Rutka.





23:15 Warszawa

W Warszawie protestujący już się rozchodzą - relacjonuje reporter RMF FM Grzegorz Kwolek.





22:37 Częstochowa

Pod Jasną Górą policja użyła gazu wobec protestujących przeciwników zaostrzenia przepisów aborcyjnych; doszło do zatrzymań - poinformował w poniedziałek wieczorem portal Dziennika Zachodniego. Policja nie udziela obecnie informacji o przebiegu zajść.



Jak podała gazeta, poniedziałkowy protest w Częstochowie, który zgromadził co najmniej trzy tysiące osób, "zakończył się incydentem na Jasnej Górze, kiedy doszło do zatrzymań, a policja użyła gazu; ucierpieli demonstrujący" - relacjonuje Dziennik Zachodni.



W Częstochowie protest odbył się m.in. przed katedrą oraz siedzibą kurii metropolitalnej. Później - według gazety - protestujący udali się na Jasną Górę, na którą - jak czytamy - "nie dotarli, bo drogę zastąpił im kordon narodowców". Doszło do incydentów, podczas których w stronę protestujących użyto gazu.







22:37 Polska

W wielu regionach kraju zakończyły się poniedziałkowe blokady ulic miast w ramach protestu przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ws. przepisów o dopuszczalności aborcji.



Poniedziałkowy protest na ponad trzy godziny sparaliżował ruch uliczny w centrum Katowic. Podobne protesty i blokady zorganizowano w poniedziałek także w innych miastach woj. śląskiego, m.in. Częstochowie, gdzie manifestanci poszli w kierunku Jasnej Góry, a także w Rybniku, Raciborzu, Bytomiu, Zabrzu i Gliwicach.



W krakowskim proteście według wstępnych szacunków wzięło udział ok. 5 tysięcy osób. Jak poinformowała małopolska policja, doszło do zatrzymania młodego mężczyzny, który miał dopuścić się czynnej napaści na funkcjonariusza drogówki i rzucić w jego kierunku dwie odpalone race.









22:35 Warszawa

Spod placu Trzech Krzyży w Warszawie protestujący przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji udali się na ulicę Nowogrodzką. W pobliżu mieszczącej się tam siedziby PiS od ok. godz. 22 gromadzi się coraz więcej osób.



Zgromadzeni w pobliżu siedziby partii rządzącej skandują m.in. "J... PiS" czy "Wyp..". Dostęp do okolic budynku partii został zablokowany przez policyjne vany na odcinku od ul. Raszyńskiej do pl. Starynkiewicza.



Większość z protestujących stoi na skrzyżowaniu ul. Koszykowej z Raszyńską. Ruch na Raszyńskiej został całkowicie zablokowany. W proteście biorą udział również taksówkarze, którzy odcięli jezdnię w stronę lotniska na Okęciu kilkunastoma pojazdami. Drugi pas ruchu zajmują ludzie.





21:57 Warszawa

Już od 6 godzin w całej Polsce trwają protesty przeciwników zaostrzenia przepisów aborcyjnych po czwartkowej decyzji Trybunału Konstytucyjnego.



W Warszawie kilkadziesiąt minut temu kilkaset osób protestowało przed na Placu Trzech Krzyży.



Cała okolica jest szczelnie obstawiona przez policję. Większość demonstrujących zgromadziła się w okolicy Placu Zawiszy, nad tłumem krąży policyjny helikopter.

Większość protestujących już się rozeszła i przeniosła na ulicę Nowogrodzką. Ruch w Warszawie wciąż jest utrudniony. Duże skrzyżowania - takie jak rondo Dmowskiego, czy rondo de Gaulle'a wciąż są zakorkowane. Przemieszczające się grupy spontanicznie blokują niektóre ulice.

21:56 Katowice

Manifestujący w Katowicach nie opuszczaja śródmieścia. Na dzisiejszą demonstrację związaną z ostatnim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego przyszło tam około 12 tysięcy osób.



21:54 Policjant poparzony racą

Na placu Trzech Krzyży udzielono pomocy medycznej policjantowi, który został poparzony racą. Pomocy medycznej wymagał także mężczyzna trafiony rzuconą przez chuligana butelką. Jedna z agresywnych osób została zatrzymana - poinformowała w poniedziałek na Twitterze Komenda Stołeczna Policja.



Wskutek ataku na funkcjonariuszy policja użyła gazu pieprzowego. Wyraźnie podkreślaliśmy, że w takich przypadkach będziemy chronić naszych policjantów. Do tego celu w indywidualnych przypadkach wykorzystano między innymi gaz pieprzowy - podała KSP w innym wpisie na Twitterze.





21:52 Warszawa

21:39 Trwają protesty w stolicy

Doszło do przepychanek i bójek na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Zaatakowano też policjantów. Funkcjonariusze użyli m.in. gazu pieprzowego. Pomocy poszkodowanym w incydentach udzielają ratownicy medyczni.



Protestujący od ok. godz. 19.30 gromadzą się na placu Trzech Krzyży, gdzie wejścia do mieszczącego się tam Kościoła pw. św. Aleksandra blokuje grupa osób związanych m.in. ze środowiskami narodowymi. Od protestujących oddzielają ich policjanci.

21:30 Warszawa

Tłum w Warszawie domagał się wypuszczenia dziewczyny zatrzymanej podczas protestów.



21:01 Poznań

Kilkutysięczna manifestacja z placu Wolności w Poznaniu, przeniosła się przed katedrę w Ostrowie Tumskim. Na manifestujących czekała grupa kilkudziesięciu mężczyzn skandujących "Bóg, honor, ojczyzna".



Między obiema grupami doszło do potyczek słownych. Protestujących od kontrmanifestantów oddzielał kordon policji oraz funkcjonariusze na koniach.



W stronę mężczyzn oczekujących na tłum idący z Placu Wolności poleciały petardy. Wejść do świątyni i pałacu biskupiego pilnują jeszcze policjanci. Tymczasem tłum wyruszył sprzed katedry w kierunku ronda Śródka.

20:53 Prymas Polski apeluje

O szacunek dla siebie nawzajem i szacunek dla świętych miejsc zaapelował prymas Polski abp Wojciech Polak. Jego apel ma związek z trwającymi od ubiegłego tygodnia w całym kraju protestami po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.



20:50 Samorządowcy solidarni z protestującymi

Wczoraj wieczorem mieliśmy nadzwyczajną rozmowę z Prezydentami miast z całego kraju w sprawie bieżącej sytuacji. Dziś pokazuję Wam efekt tego spotkania i pismo, które wszyscy podpisaliśmy. My, Samorządowcy, my gospodarze naszych miast, miasteczek i wsi, małych i dużych - napisał na Twitterze prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, jeden z sygnatariuszy apelu.



Podpisało się pod nim kilkudziesięciu samorządców, w tym m.in. prezydenci Warszawy - Rafał Trzaskowski, Sopotu - Jacek Karnowski, Gdańska - Aleksandra Dulkiewicz i Sosnowca - Arkadiusz Chęciński.

20:46 Tłumy w Poznaniu

20:44 Szczecin

Zatrzymano (w Szczecinie - przyp. red.) do wyjaśnienia jednego mężczyznę, który próbował pisać sprayem po murze. Manifestacja odwiedziła willę arcybiskupa i siedzibę zachodniopomorskiego PiSu. Demonstranci rozchodzą się do domów - poinformowała nasza dziennikarka.



20:41 Minister zdrowia o demonstracjach

Jest poważne ryzyko, że to przyłoży się do wzrostu zachorowań - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany w mediach publicznych o manifestacje odbywające się kolejny dzień w całym kraju po orzeczeniu TK w sprawie aborcji.



Zawsze w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z bezpośrednim przebywaniem osób w swojej bliskiej odległości, niezachowywaniem rygorów sanitarnych - maseczki, dystansu - ryzyko rośnie - dodał.



20:33 Warszawa

Uczestnicy protestu przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji zgromadzili się przed kościołem na pl. Trzech Krzyży w Warszawie. Demonstrujący rzucili race, butelki i jajka w stronę osób blokujących dostęp do kościoła oraz policjantów. Funkcjonariusze użyli wobec kilku protestujących gazu.

Tysiące uczestników protestu, w ramach którego w stolicy od godz. 16 trwały blokady ważnych komunikacyjnie miejsc, od ok. 19.30 gromadzą się pod Kościołem pw. św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży. Przed drzwiami wejściowymi do kościoła stoją osoby związane m.in. ze środowiskami narodowymi, trzymające różańce i Biblię. Od protestujących oddziela ich kilkadziesiąt policjantów.

20:30 Poznań

Z powodu manifestacji które po południu odbywały się w wielu miejscach Poznania sparaliżowany był ruch m.in. na rondzie Kaponiera, rondzie Śródka, na ul. Św. Marcin, Głogowskiej i Dąbrowskiego. Przez kilkadziesiąt minut utrudniony był ruch tramwajowy oraz autobusowy.



Policja nie interweniowała, ograniczając się do zabezpieczania uczestników akcji w kluczowych punktach miasta. Kom. Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji powiedział, że nie odnotowano poważniejszych incydentów.

20:29 Rzeszów

W centrum Rzeszowa przeciwko zakazowi aborcji w poniedziałek po południu odbyły się dwa protesty: pieszy i samochodowy. Najpierw piesi przechodzili przez "zebry" na zielonym świetle wokół ronda Dmowskiego. Z kolei kierowcy kilkudziesięciu aut stanęli na rondzie na znak solidarności z protestującymi i włączyli klaksony.



Po blokadzie ronda demonstranci przeszli pod pobliski pałac biskupi, a następnie pod siedzibę kurii. Później manifestanci przeszli w pobliże Rynku, pod biuro poselskie Grzegorza Brauna z Konfederacji, gdzie organizatorzy poprosili protestujących o zakończenie pikiety.

Podobne protesty odbyły się też w innych miastach regionu, m.in. Tarnobrzegu, Przemyślu, Krośnie, Ustrzykach Dolnych, Jaśle. Według policji w proteście w Rzeszowie wzięło udział około tysiąca osób, według organizatorów - około dwóch tysięcy. Na chwilę obecną nie ma informacji o interwencjach policji.



20:27 Warszawa

20:26 Płock

Około godziny trwał protest na Rondzie Wojska Polskiego w Płocku (Mazowieckie) w ramach ogólnopolskiej akcji przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Jego uczestnicy, blokowali tam w tym czasie ruch pojazdów. Protestujący, kilkaset osób, w większości młodzi ludzie, zebrali się wcześniej przed pobliskim centrum handlowym.

Następnie udali się kierunku ronda, gdzie chodząc wokół niego, wznosili okrzyki, również wulgarne. Zapalono kilka rac. Protest przebiegł bez interwencji policji, która wcześniej przygotowała dla kierowców objazdy. W korkach samochodowych utknęły głównie jadące tranzytem TIR-y oraz autobusy komunikacji miejskiej, które nie mogły zmienić trasy.

20:25 Kielce

W Kielcach manifestanci przeszli ulicami Kościuszki, Bodzentyńską, IX Wieków Kielc do rondo u zbiegu al. Solidarności, Źródłowej, IX Wieków Kielc i Sandomierskiej. Przez kilkanaście minut blokowali przejazd w ciągu miejskiego odcinka drogi krajowej 73. Uczestnicy nieśli transparenty z hasłami przeciw rządzącym i wyrokowi TK. Następnie tłum z wulgarnymi okrzykami przeszedł pod biuro poselsko-senatorskie PiS przy rondzie Herlinga Grudzińskiego.



Policja nie przekazała danych o liczbie uczestników. Zaznacza, że protest przebiegł spokojnie. Według szacunków lokalnych mediów w manifestacji wzięło udział około 2 tys. osób.



20:24 Opolskie

Ponad tysiąc osób uczestniczyło w akcjach protestacyjnych na ulicach i drogach województwa opolskiego. W Opolu setki mieszkańców przechodziło w kilku miejscach miasta po przejściach dla pieszych. Dwa ronda blokowały jeżdżące po nich samochody z plakatami zawierającymi hasła sprzeciwiające się zaostrzeniu polityki antyaborcyjnej. Ruch w wielu punktach Opola został zakorkowany.



Protestujący wyszli także na przejścia dla pieszych w Strzelcach Opolskich, skutecznie blokując przechodzącą przez to miasto drogę krajową. Policja nie interweniowała.



20:22 Białystok

Ponad godzinę trwała blokada ronda Lussy w Białymstoku. Z danych policji wynika, że wzięło w niej udział ok. tysiąc osób. Demonstranci spacerowali po wszystkich przejściach uniemożliwiając wjazd na rondo. Dodatkowo przed samym rondem stanęły auta, inne jeździły wokół ronda. Tworzyły się kilometrowe korki, policja w niektórych miejscach blokowała ulice dojazdowe i kierowała na inne.



Policja nie odnotowała żadnych zdarzeń. Po zakończeniu blokady ronda, uczestnicy przemaszerowali jeszcze na główny plac w mieście - Rynek Kościuszki, gdzie zakończono manifestację.



20:19 Tłumy na ulicach Wrocławia

20:18 Szczecin

Szczeciński protest-blokada rozpoczął się na jednym z głównych rond w centrum miasta - przy placu Szarych Szeregów. Około tysiąca osób najpierw spacerowało, później uczestnicy - w większości młodzi ludzie - zatrzymali się na jezdni, blokując ruch samochodowy. Nieśli transparenty, na których można było przeczytać m.in. "Ja ryzykuję, ja decyduję", "Won od kobiet" "Rząd nie ciąża, da się usunąć" i z hasłami zawierającymi wulgaryzmy.



Przemawiały m.in. posłanki Katarzyna Kotula z Lewicy i Magdalena Filiks z Koalicji Obywatelskiej. Uczestnicy po około godzinie skierowali się w stronę placu Rodła, by następnie zawrócić na Jasne Błonia.



20:17 Nowy Targ

Jak wynika z szacunków policji w Nowym Targu na płycie rynku zebrało się około 2 tys. protestujących. Uczestnicy z transparentami w rękach i okrzykami przeszli w kierunku parku miejskiego i powrócili na rynek. Liderka protestu zachęcała przez megafon do pisania haseł sprejami na murach oraz do udostępniania ich zdjęć na profilach społecznościowych. Rzeczniczka nowotarskiej policji powiedziała, że nie odnotowano żadnych incydentów.

20:16 Zakończone protesty

Protesty zakończyły się już m.in. w Białej Podlaskiej, Włodawie, Łukowie, Chełmie, Lubartowie, Kraśniku, Świdniku.

20:15 Lublin

Policja zatrzymała w Lublinie 56-letniego mężczyznę, który będzie prawdopodobnie odpowiadał za naruszenie nietykalności policjanta. Poza tym policja nie odnotowała dotychczas poważniejszych incydentów podczas protestów.



20:13 Katowice

Już około 12 tysięcy osób bierze udział w trwającej obecnie manifestacji w centrum Katowic.



Protestujący, tak jak w ostatnich dniach, zebrali się przed katedrą Chrystusa Króla. Co chwilę wznoszone są hasła odnoszące się do ostatniej decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Uczestnicy protestu kierują się obecnie w stronę hali Spodek.



20:06 Poznań

W Poznaniu wielotysięczny tłum podobnie jak wczoraj i w sobotę zgromadził się na Placu Wolności. Trwa tam kolejna odsłona Strajku Kobiet. Wcześniej protestujący blokowali newralgiczne skrzyżowania w mieście.

Wciąż nie kursuje wiele tramwajów i autobusów, szczególnie w okolicach Placu Wolności. Zgromadzeni na nim skandują hasła pod adresem rządu i kleru.



Protestujący z Placu Wolności przeniosą się przed biuro polityków Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Młyńskiej, a następnie planują trzeci dzień z rzędu przemaszerować przed siedzibę poznańskiej Kurii.

Po prostu się nie zgadzamy na wyrok Trybunału i przyszłyśmy tutaj solidarnie z innymi kobietami wspólnie, jednym głosem powiedzieć ostro - przyznała jedna z manifestujących kobiet.

19:56 Warszawa

Dwa główne miejsca protestów w stolicy to w tej chwili plac Trzech Krzyży i Plac Unii Lubelskiej. Grupa protestujących jest też na Żoliborzu, przed domem Jarosława Kaczyńskiego, a kilkanaście kilkudziesięcioosobowych grup krąży po mieście blokując skutecznie największe skrzyżowania i ronda.



Cały czas są utrudnienia na mostach - Łazienkowskim i Poniatowskiego i głównych rondach stolicy - de Gaulle'a, Dmowskiego czy przy Wiatracznej. Ratusz informuje, że korkach utknęło ponad sto autobusów i kilkadziesiąt tramwajów.

19:52 Wsparcie dla protestujących

Protesty wspiera wiele gwiazd ze świata muzyki m.in. Filip Szcześniak.



19:47 Wiceminister zdrowia o protestach

Z wielkim niepokojem patrzę na te obrazki z polskich miast, kiedy to szczególnie młodzi ludzie tak licznie demonstrują - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w mediach publicznych komentując protesty po wyroku TK ws. aborcji.

Nikomu nie odmawiam prawa do demonstrowania swoich poglądów, ale myślę, że w czasach epidemii nie powinniśmy tego robić - dodał.



Według wiceministra brakuje dystansu między uczestnikami manifestacji, a - mimo masek - skandowanie haseł powoduje, że powietrze jest wydychane z dużą siłą, i ryzyko zakażenia jest większe "niż gdybyśmy spacerowali w normalny sposób". To bomba biologiczna, która może za trzy tygodnie wybuchnąć - powiedział Kraska, przestrzegając, że młodzi demonstranci mogą zakazić rodziców i dziadków.

18:44 Poznań

19:38 Stolica Małopolski

W Krakowie protest przybiera na sile.



19:37 Kraków

19:32 Warszawa

Około 100 tramwajów i 50 autobusów stoi na trasach ze względu na blokady w różnych miejscach w Warszawie - przekazała rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.

Od trzech godzin w Warszawie trwa protest przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Zablokowane jest centrum miasta i wiele stołecznych ulic. Część protestujących z ronda de Gaulle'a udaje się w stronę Trybunału Konstytucyjnego.



Biorący udział w proteście przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji wznoszą okrzyki: "Myślę, czuję, decyduję", "Wyp...", czy "J... PiS". Niosą ze sobą transparenty z różnymi hasłami mającymi wyrażać sprzeciw wobec zaostrzaniu prawa aborcyjnego, m.in. "Moje ciało, mój wybór", "Moja macica, moje ciało", "Rząd nie ciąża - da się usunąć", "To jest wojna" i "Polska jest kobietą".



Od godz. 16 trwa blokada ruchu m.in. na rondzie de Gaulle'a. Ok. godz. 18 większość protestujących skierowała się w stronę placu Trzech Krzyży. Alejami Ujazdowskimi przeszli pod siedzibę TK przy al. Szucha, a stamtąd ruszyli z powrotem na plac Trzech Krzyży.



W miejscach blokad są funkcjonariusze policji. Grupka policjantów pod kościołem na placu Trzech Krzyży wylegitymowała osoby, które twierdziły, że bronią dostępu do kościoła.

19:30 Symbole Strajku Kobiet

Manifestanci wyszli na ulice, a ich znakami rozpoznawczymi są: błyskawica i wieszak. Co oznaczają? Przeczytajcie nasz artykuł.



19:28 Gorzów Wielkopolski

19:25 Wsparcie dla protestujących

19:20 Warszawa

19:12 Szczecin

19:08 Kraków

Ok. 5 tys. osób zgromadziło się na ulicach Krakowa. Miasto zostało całkowicie sparaliżowane. Zablokowany został ruch w wielu częściach stolicy Małopolski. Protestujący udali się na Rynek Główny w Krakowie.



Kilka grup protestujących przeszło najpierw pod siedzibę PiSu przy ul. Retoryka, później zaś pod krakowską kurię.

Wcześniej protestujący zablokowali wiele głównych skrzyżowań w mieście. Na większości z nich ruch został już przywrócony. Uczestnicy protestów przyznali, że wychodzić na ulice do skutku.

19:02 Warszawa

Powoli zaczynają się odblokowywać boczne uliczki w Warszawie. Rusza także ruch na miejscach, gdzie odbywały się mniejsze protesty np. takie jak blokada okolic Telewizji Polskiej przy ulicy Świętokrzyskiej. Protestujący przemieszczają się teraz w kilku kierunkach.



Według ustaleń reportera RMF FM Grzegorza Kwolka duża grupa ruszyła z ronda De Gaulle'a w kierunku Trybunału Konstytucyjnego. Część poszła przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej. Są też grupy które idą na Żoliborz, przed dom prezesa PiS.



18:44 Hel

Samochody blokują ulice także na Helu.



Protesty Strajku Kobiet odbywają się też na Helu słuchaczka Maria Gorąca linia RMF FM / Gorąca Linia RMF FM

18:39 Warszawa

Samochód marki BMW wjechał po godz. 17 w dwie kobiety protestujące na Mokotowie, jedna z nich trafiła do szpitala. Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia - poinformował w poniedziałek PAP podkom. Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji.



18:33 Wrocław

18:32 Piaseczno

18:28 Poznań

Zakończyła się blokada jednego z największych skrzyżowań w Poznaniu. Chodzi o Rondo Kaponiera, które dziś od 16:00 w ramach protestu blokowało kilkaset osób.

Ulice dojazdowe do ronda wciąż są jednak zapełnione niekończącymi się sznurami aut. Ruchem kieruje policja, odjechały stąd już tramwaje i autobusy, które na ponad dwie godziny zostały unieruchomione.

Kilkuset uczestników protestu przemieszcza się teraz na Plac Wolności, gdzie podobnie jak w sobotę i wczoraj odbędzie się kolejny wielotysięczny wiec.

18:27 Protest w stolicy

Protestujących wsparli także taksówkarze.



18:25 Warszawa

Protestujący w Warszawie przemieszczają się w kierunku siedziby Trybunału Konstytucyjnego.



18:24 Strajk Kobiet

Protesty poparły środowiska medyczne.



18:22 Szczecin

W Szczecinie około tysiąca - w większości młodych - osób wyszło na rondo przy placu Szarych Szeregów w centrum miasta, blokując ruch samochodów. Wiele z nich przyniosło ze sobą transparenty i plakaty, na których widniały hasła m.in. "Myślę, czuję, decyduję", "Rząd nie ciąża, da się usunąć"; przeważały hasła zawierające wulgaryzmy.

18:22 Łódź

Protest w Łodzi rozpoczął się w centrum miasta, pod pomnikiem Jednorożca, gdzie zebrało się kilkaset osób, które później spokojnie ruszyły one w kierunku pl. Zwycięstwa. Było słychać wiele niecenzuralnych okrzyków. Uczestnicy trzymają w dłoniach olbrzymie kartony z hasłami, m.in.: "Na górze róże na dole akacje, j...ć PiS i Konfederację", czy "Moje ciało, mój wybór".



18:20 Strajk kobiet w Warszawie

18:19 Polityka

Myślami i sercem jesteśmy przy polskich kobietach, które protestują na ulicach wielu polskich miast, miasteczek i mniejszych miejscowości walcząc o swoje prawa, o możliwość decydowania o swoim losie. Polki są dzielne, mądre, odpowiedzialne i nie zasługują na ten los, który im zgotował Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej - powiedział maszrałe Senatu Tomasz Grodzki na konferencji prasowej.

18:18 Kalisz

W Kaliszu protestujący zebrali się przed pomnikiem Marii Dąbrowskiej. Stamtąd pieszo głównymi ulicami miasta wyruszyli pod siedzibę Kurii Diecezji Kaliskiej. Podczas marszu skandowano wulgarne hasła pod adresem rządzących.



Po dotarciu pod kurię przemaszerowano pod siedzibę PiS skandując: "Idziemy po prawo i sprawiedliwość".

18:17 Gorzów Wielkopolski

W Gorzowie Wielkopolskim grupa kobiet zebrała się na Starym Rynku, nieopodal katedry. Jak poinformowała policja, wydarzenie odbywa się spokojnie i bez incydentów.

18:16 Zielona Góra

W Zielonej Górze duża grupa ludzi blokuje rondo PCK spacerując po znajdujących się przy nim przejściach dla pieszych, natomiast na ul. Wojska Polskiego i Westerplatte jest "protest samochodowy". Te wydarzenia znacząco ograniczają płynność ruchu w tej części miasta.



18:15 Polityka

Odpowiedzialność za to, co się obecnie dzieje po wyroku TK ws. przepisów dotyczących aborcji oraz za znalezienie rozwiązania tej sytuacji spoczywa na PiS - oświadczyli w senatorowie Koalicji Obywatelskiej. Skrytykowali przy tym orzeczenie Trybunału, oceniając, iż zapadło niezgodnie z prawem.

18:12 Wrocław

Komunikacyjny paraliż jest także we Wrocławiu. Kilka tysięcy przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego idzie ulicami centrum miasta. Protestujący ruszyli z Placu Dominikańskiego. Przeszli m.in. ulicami Kazimierza Wielkiego i Piłsudskiego. Na razie, jak przekazuje policja, jest spokojnie, nie było interwencji funkcjonariuszy.



18:09 Kraków

Wiele skrzyżowań i ulic w Krakowie jest zablokowanych. Na skrzyżowaniu alei Krasińskiego z Kościuszki, już prawie dwa tysiące osób siedzi na jezdni blokując przejazd tramwajów i samochodów. Blokady odbywają się także w innych częściach miasta. W Krakowie słychać klaksony z przejeżdżających kolumn samochodowych. Na wielu ulicach tworzą się korki.

W okolicach mostu Dębnickiego policja zatrzymała co najmniej dwie osoby.



18:06 Trójmiasto

Główne arterie Trójmiasta są sparaliżowane. W Gdańsku, Gdyni i wielu innych miastach Pomorza trwają protesty.



Ze Śródmieścia Gdańska, główną arterią miasta, godzinę temu ruszył marsz. Kilka tysięcy osób idzie w kierunku katedry w Oliwie, po drodze dołączają się do nich kolejni protestujący.

Do Gdyni dojeżdża już powoli kolumna samochodów, która 2 godziny temu wyruszyła sprzed Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

Podobny protest samochodowy odbywa się w Gdyni. Jego uczestnicy blokują centrum miasta, w tym ulicę Władysława IV.

Utrudnień można spodziewać się także na krajowej 22 i 55 w okolicach Malborka i Sztumu. Protesty trwają również między innymi w Bytowie, Nowym Dworze Gdańskim i Wejherowie. Kolejna manifestacja ma się właśnie zaczynać w Słupsku.

18:05 Warszawa

Wiele ulic w Warszawie wciąż jest zablokowanych.

Większość pieszych przemieszcza się teraz do Ronda de Gaulle'a.

Mazowiecka policja informuje także o zakończonych, mniejszych protestach pod Warszawą. Ruch ma odbywać się płynnie między innymi w Markach, czy Legionowie.

18:00 Kraków

Ruch uliczny w Krakowie jest sparaliżowany.



17:45 Kraków

W Krakowie blokada Strajku Kobiet przenosi się przed siedzibę kurii przy Franciszkańskiej - informuje nasza dziennikarka Edyta Bieńczak.



17:43 Polityka

Nie ma naszej zgody na to, by niszczyć świętości katolików; jeśli mamy ze sobą rozmawiać, to na pewno nie w ten sposób - przyznał poseł Konfederacji Michał Urbaniak, który wraz z innymi przedstawicielami środowisk narodowych krytykował niedzielne zachowanie protestujących.



Więcej o niedzielnych protestach przeczytacie w naszym artykule.



17:41 Warszawa

17:40 Poznań

Ruch drogowy w Poznaniu jest sparaliżowany. Zablokowane są m.in. ulice: Bukowska, Grunwaldzka, Dąbrowskiego czy Rondo Kaponiera.



Sznur aut, tramwajów i autobusów widać już na wszystkich ulicach prowadzących do ronda.



Samo rondo jest zablokowane przez kilkadziesiąt aut. Do protestujących co chwilę dołączają kolejne osoby z transparentami. Co jakiś czas słychać hasła wykrzywiane pod adresem rządu.

17:35 Kraków

To początek końca PiS-u, mamy dość - tak skanduje tłum protestujący w Krakowie. Tysiące osób wyszły dziś na ulice stolicy Małopolski. Manifestują w różny sposób - na motorach, pieszo, na rowerach, rolkach i w samochodach.

Samochody, tramwaje i autobusy stoją w korkach miedzy innymi na alejach Trzech Wieszczów, Armii Krajowej, Alei Pokoju, czy ul. Konopnickiej. Na wielu skrzyżowaniach protestujący przechodzą przez przejścia dla pieszych. Jednak w większości miejsc np. na skrzyżowaniu ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki uczestnicy demonstracji siedzą na jezdni.

Nieprzejezdny jest most Dębnicki. W tym miejscu protestuje ok tysiąc osób.

Kilkanaście linii autobusowych kursuje objazdami. Przejeżdżając przez miasto można zobaczyć kolumny wolno poruszających się samochodów. Kierowcy trąbią przy każdym skrzywianiu, a mieszkańcy zatrzymują się i biją im brawo. Nad miastem lata policyjny śmigłowiec, a na największych skrzyżowaniach są patrole policji.

17:24 Apel prezydenta Warszawy

Unikajcie prowokacji; niech wasz gniew nie popycha was do działań, na których cierpią niewinne osoby - zaapelował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PO) do uczestników kolejnych protestów przeciwko orzeczeniu TK ws. aborcji. Zwrócił się też o noszenie maseczek i społeczny dystans.



17:22 Policja

W kilkudziesięciu miejscach w całym kraju odbywają się zgromadzenia i zbiegowiska; policjanci zabezpieczają każde z nich, kierują kierowców na objazdy - poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka. Zaapelował o stosowanie się do poleceń policjantów i zachowanie zasad sanitarnych.



17:21 Opole

O godz. 16 tej na rondzie koło Placu Wolności w Opolu pojawiło się około dwustu osób, które przechodząc przez pasy blokują ulicę. Wielu z protestujących ma tablice z antyrządowymi hasłami i symbolem błyskawicy. Demonstranci blokują także tzw. duże rondo przy areszcie śledczym w Opolu. Tu na rondo wjeżdżają protestujący samochodami, z których część ma za szybą plakaty z wyrazami dezaprobaty dla rządu.



17:18 Inowrocław

17:17 Kościół

Mamy do czynienia z agresją niespotykaną w Polsce, gdzie narusza się świętość kościołów - tak metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski ocenił protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.



17:15 Katowice

W centrum Katowic zablokowanych jest wiele ulic. Protestujący w samochodach blokują rondo przy Spodku. Korki utworzyły się także na Alei Roździeńskiego od strony Sosnowca, już na wysokości centrum handlowego.



Protestujący blokują również ulice Chorzowską i Mikołowska. W związku z manifestacją są też poważne zakłócenia w ruchu tramwajów i autobusów.

17:11 Warszawa

Kilka minut po godz. 16 ruch przy Rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie praktycznie stanął. Ulice Marszałkowską i Aleje Jerozolimskie blokują auta, a także piesi, którzy wyszli na jezdnię.

Musieliśmy tutaj sie pojawić - powiedzieli zgromadzeni.



Zablokowane są także między innymi Rondo de Gaulle'a kilkaset, czy bardzo duże Rondo na Gocławiu - tak zwany Wiatrak.



Ruch na Wisłostradzie utrudnia kawalkada rowerów. Na mostach Łazienkowskim i Poniatowskiego można dostrzec sznury bardzo wolno poruszających się aut z błyskawicami.



17:06 Trójmiasto

Jak poinformowali organizatorzy grupa ok. 200 samochodów wyruszyła sprzed Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Pojazdy jadące z prędkością ok. 10 km na godzinę kierują się do centrum Gdyni.

Do akcji dołączają także piesi i rowerzyści. Na mapach już widać, że w Gdyni korkuje się główna arteria miasta.

17:04 Warszawa

16:47 Dolny Śląsk

16:46 Białystok

16:45 Wrocław

16:44 Kompromis aborcyjny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ogranicza prawa kobiet i rujnuje społeczny kompromis w sprawie aborcji - oceniła rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bogumiła Kaniewska.



16:42 Poznań

16:41 Katowice

16:40 Koszalin

16:39 Legionowo

16:38 Węgrów

16:37 Żywiec

16:35 Zakopane

W Zakopanem przez kilkadziesiąt minut ponad stu protestujących blokowało jedno z głównych skrzyżowań miasta. Na środku stanęło kilka samochodów, a wokół zebrali się w większości młodzi ludzie z transparentami.

Policja spisała dane kierowców, których samochody zablokowały przejazd i regulowała ruchem.

16:30 Poznań

Wokół ronda w Poznaniu jeździło kilkadziesiąt samochodów. Pojazdu później stanęły na skrzyżowaniu przez co utworzył się wielki korek. Manifestujących używają klaksonów i puszczają głośno muzykę.

W podobny sposób kierowców wspiera też kilkuset osobowa grupa pieszych. Protestujący przynieśli ze sobą transparenty z hasłami i symbolami Strajku Kobiet. W korku na rondzie Kaponiera stanęły też autobusy i tramwaje. Na miejscu jest policja i nadzór ruchu MPK.

16:36 Utrudnienia w stolicy

Most Poniatowskiego stoi - przekazała radna Warszawy Dorota Łoboda na Twitterze.



16:22 Warszawa

Tak aktualnie wygląda Wisłostrada na na wysokości Mostu Łazienkowskiego w Warszawie.



16:16 Kraków

W Krakowie protesty odbywają się w różnych częściach miasta. Blokowane są przejścia dla pieszych. Na główne ulice wyjechały samochody, które poruszają się z małą prędkością. Przy ulicy Kapelanka jest już kilka radiowozów, a także kilkadziesiąt oplakatowanych samochodów manifestujących.



Mamy dość - przyznała jedna z uczestniczek akcji.



16:05 Mazowsze

Demonstracje i blokady ruszają także w Mińsku Mazowieckim. Tłum zbierał się przed kinem przy ul. Piłsudskiego. Marsz rusza też w Garwolinie. W Legionowie natomiast protestujący zbierają się przed urzędem miasta. Zapowiadają blokadę ronda i jak mówią "wszystkiego co się da".



W Płocku demonstracja pod hasłem "Akcja Dzwoń" i ruszy nieco ok. godz. 17 zbiórka "Będziemy blokować ulice, lecimy na całego" - piszą organizatorzy płockiego protestu.



16:04 Warszawa

W stolicy na mostach Łazienkowskim i Poniatowskim protestujący mają blokować ruch uliczny w obie strony.



Protesty odbędą się także na ulicy Puławskiej na wysokości Narbutta, przed siedzibą TVP przy Świętokrzyskiej, przed dworcem Wileńskim, a także na Ursynowie, Bemowie, Grochowie przy rondzie Waszyngtona, na rondzie Czterdziestolatka i jeszcze w kilku innych miejscach

16:01 Ruszają protesty

W wielu polskich miastach właśnie teraz zaczynają się protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. Według zapowiedzi organizatorów wolno przemieszczające się auta oraz grupy pieszych przechodzących przez jezdnię na pasach, mają utrudniać ruch drogowy.

15:59 Lublin

Protesty rozpoczęły się już w Lublinie.



15:51 Strajk Kobiet

"Warszawo, na blokady! Oto spis miejsc: most Poniatowskiego, Łazienkowski, rondo de Gaulle'a, ONZ, Czterdziestolatka, Saska, Żoliborz, Targówek, Ursynów, Wilanów, Bemowo i in., jesteśmy, kurwa, wszędzie. Tego nie zatrzymacie!" - napisał ruch Strajk Kobiet na Twitterze.