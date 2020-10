Kolejny dzień strajku kobiet. W całym kraju ponownie zaczęły się protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Manifestacje odbywają się m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Trójmieście.

Protest w Warszawie / Jakub Rutka / RMF FM

W Warszawie protestujący zebrali się po godz. 18 na Nowym Świecie. Część zebrała się przed siedzibą partii Razem, gdzie trwa wydarzenie "Kobiety i LGBT-y. RAZEM za równością. Zebrani mają ze sobą m.in. tęczowe flagi. Protestujący na chwilę zablokowali ul. Nowy Świat. Jak relacjonuje nasz dziennikarz Grzegorz Kwolek, protestujący stoją w ulewnym deszczu.

Na proteście jest blisko pół tysiąca osób. Protestujący mają transparenty z hasłami "Obudź się narodzie, nie chcemy żyć w ciemnogrodzie" czy "W październiku cofamy czas o godzinę, a nie o 700 lat". W momencie rozpoczęcia telewizyjnych "Wiadomości" TVP demonstrujący odegrali sygnał dziennika telewizyjnego, czyli czołowego narzędzia propagandy czasów stanu wojennego.

W Krakowie organizacje zajmujące się prawami kobiet nie zaplanowały dużego protestu, ponieważ - jak powiedziała PAP jedna z organizatorek Ewelina Pytel - szykują się na piątek. Część krakowianek pojedzie na strajk do Warszawy, część zostanie w Krakowie i na miejscu zorganizuje protest. Oddolną, spontaniczną inicjatywą ma być zaplanowane na czwartek wieczorem zgromadzenie na Rynku Głównym. W stolicy Małopolski dzisiaj jednak też pada deszcz.

Protest trwa od tygodnia / Jakub Rutka / RMF FM

W czwartek oficjalne akcje protestacyjne zaplanowano też na Plantach w Nowym Sączu i na Rynku w Krzeszowicach - tzw. Krzeszowicki Czarny Spacer.

W Łodzi protestujący zebrali się o godz. 18 na ul. Piotrkowskiej przed siedzibą PiS, gdzie pod oknami biura zamierzają zapalić znicze. Organizatorzy demonstracji tym razem nie zapowiadają blokad dróg, ponieważ protest ma być stacjonarny.

Protestujący w Warszawie / Jakub Rutka / RMF FM

W Poznaniu po raz kolejny miejscem protestu będzie pl. Wolności. Demonstracja rozpocznie się o godz. 19. Organizatorzy podkreślili, że czwartkowa manifestacja ma mieć w pełni stacjonarny charakter. Według oceny policji w środowej demonstracji na pl. Wolności wzięło udział 5 tys. osób, jednak pikietujący zgromadzili się też na innych ulicach w centrum miasta.

Spotkanie w Poznaniu rozpoczęło się od przypomnienia postulatów protestujących. Nawiązano także do wytycznych Prokuratora Krajowego ws. karania organizatorów akcji

Nas organizatorki Ziobro chce wysyłać do więzienia. Będę robić, to co robię, dla moich dwóch córek i wszystkich innych kobiet - mówiła jedna z organizatorek. Demonstrujących jest dziś zdecydowanie mniej niż wczoraj - wciąż jednak zajmują trzy czwarte placu Wolności.

Podczas kolejnego dnia protestów w Trójmieście protestujący wyszli na ulice miast, aby wyrazić swój sprzeciw wobec zaostrzenia przepisów aborcyjnych oraz niechęć do partii rządzącej. W Gdańsku o godz. 16 na parkingu przy alei Zwycięstwa rozpoczął się "Mobilny Strajk Generalny" organizowany m.in. przez Komitet Obrony Demokracji, Kontra na Prawicę, Głos Polskiej Gastronomii. Uczestnicy protestu przemieszczają się ulicami miasta w kierunku Gdyni. Ponadto, przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości na Targu Drzewnym w Gdańsku odbywa się stała pikieta pod nazwą "Zajmijcie się pandemią". O godz. 16 na Skwerze Kościuszki w Gdyni rozpoczęła się manifestacja pod hasłem: "Czarny Czwartek". Równolegle wystartował również protest samochodowy. W Sopocie na godz. 18 planowana jest demonstracja Lewicy. Strajkujący mają spotkać się na Placu Przyjaciół Sopotu. Członkowie PiS obawiają się, że znajdujący się w sąsiedztwie kościoła św. Andrzeja Boboli może zostać zdewastowany, dlatego zamierzają bronić świątyni.

Na Podkarpaciu tego dnia odbywają się protesty w nielicznych miejscowościach, m.in. w Leżajsku, gdzie - jak podał Bartosz Wilk z zespołu prasowego podkarpackiej policji - po południu zebrało się kilkadziesiąt osób. Na późniejsze godziny 18-18.30 zaplanowane są protesty w Strzyżowie i Krośnie pod nazwą "To jest wojna! Strajk Kobiet", oraz w Przemyślu, gdzie zaplanowano "Pokojowy spacer przeciw dyktaturze". Natomiast w Rzeszowie, jak dowiedziała się PAP od współorganizatorów dotychczasowych akcji, w czwartek protest nie jest planowany.

Protesty przeciwników zaostrzania prawa aborcyjnego w wielu miastach - dużych i mniejszych - całego kraju trwają od zeszłego czwartku, kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

W rozmowie z RMF FM prezydent Andrzej Duda powiedział , że należy wypracować rozwiązanie, które da możliwość aborcji w przypadku letalnych wad płodu. Niezależnie od tego, że taka możliwość interpretacyjna już dzisiaj rysuje się na tle wciąż obowiązujących przepisów ustawy, to ja bym powiedział tak: uważam, że powinien być przepis, który w przypadku wad letalnych będzie w sposób jednoznaczny dawał prawa po stronie kobiety - powiedział prezydent.