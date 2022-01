"Kamil Stoch prawdopodobnie wraca na Zakopane" - ujawnił dyrektor-koordynator ds. skoków narciarskich w Polskim Związku Narciarskim Adam Małysz w rozmowie z dziennikarzem TVN po zakończeniu konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w austriackim Bischofshofen.

Kamil Stoch może wrócić na zawody Pucharu Świata w Zakopanem / Daniel Karmann / PAP

Zwyciężył Norweg Marius Lindvik. Piotr Żyła zajął siódme miejsce, najlepsze w sezonie.

Siódma lokata Żyły jest optymistyczna. Uważam, że na Zakopane Piotrek będzie w pełni gotowy. On już tu podczas treningów pokazywał, że z dnia na dzień jest lepiej - przyznał Małysz.

Na pytanie, co ze Stochem, Małysz potwierdził, że "Kamil prawdopodobnie wraca na Zakopane". Jest gotowy podjąć trening i wystartować w Zakopanem - wyjaśnił.

Kamil chce, jest już gotowy, aby podjąć trening i wystartować w zawodach. To jest decyzja sztabu i samego zawodnika. On sam najlepiej, z racji doświadczenia wie, co mu jest potrzebne - zaznaczył.

Stoch wycofał się w trakcie Turnieju Czterech Skoczni. Trzykrotny mistrz olimpijski w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen nie awansował do drugiej serii, a w Innsbrucku nie przebrnął kwalifikacji.

Kolejne dwa konkursy PŚ odbędą się w Zakopanem. W sobotę 15 stycznia czeka nas rywalizacja drużynowa, a następnego dnia indywidualna.