Konkurs w rumuńskim Rasnovie zakończył się sensacją. Na początku za zwycięzcę zawodów uznano Halvor Egner Graneruda, który ostatecznie został zdyskwwalifikowany. To zmieniło także pozycję Kamila Stocha - z trzeciego miejsca na podium awansował na drugie. Pierwsze miejsce natomiast zajął Ryou Kobayashi. Trzecia lokata przypadła Karlowi Geigerowi.

Kamil Stoch / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA

W Rasnovie zorganizowano dziś zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polskę reprezentowało siedmiu zawodników:



Kamil Stoch,

Dawid Kubacki,

Piotr Żyła,

Andrzej Stękała,

Paweł Wąsek,

Klemens Murańka,

Jakub Wolny.

Pierwszy spośród Polaków na belce startowej pojawił Paweł Wąsek, który oddał skok o długości 89,5 metra. Nie dało mu to awansu do serii finałowej. Na odległość 93 metrów poleciał natomiast Klemens Murańka. O pół metra bliżej wylądował Jakub Wolny.



Andrzej Stękała, bohater zawodów w Zakopanem skoczył na odległość 90,5 metra. Nieco dalej, bo na 93. metrze, uplasował się Piotr Żyła.

Kamil Stoch pofrunął na odległość 92,5 metra. Najdalej skoczył Dawid Kubacki. Wynik skoczka to 95,5 metra. Dało mu to trzecią pozycję.



Po pierwszej serii ex aequo prowadzili Halvor Egner Granerud oraz Manuel Fettner. Co ciekawe, Stoch, podobnie jak Granerud, dostał od czterech sędziów noty po 19 pkt.

Takiego zakończenia się nie spodziewaliśmy

Seria finałowa okazała się dla wszystkich zawodników zaskakująca. Początkowo podium prezentowało się następująco: pierwsze miejsce Halvor Egner Granerud, drugie miejsce Ryou Kobayashi, trzecie miejsce Kamil Stoch.



Ostatecznie jednak okazało się, że Granerud został zdyskwalifikowany. Powodem był nieprzepisowy kombinezon. Zdyskwalifikowany został także wicelider PŚ Niemiec Markus Eisenbichler.

Konkurs zwyciężył Ryoyu Kobayashi. Kamil Stoch uplasował się na drugiej pozycji, a trzeci był Karl Geiger. Dwie kolejne lokaty zajęli Dawid Kubacki i Piotr Żyła.



Rywalizacja na normalnej skoczni w Rasnovie była ostatnią w konkursie indywidualnym przed rozpoczynającymi się w środę w Oberstdorfie mistrzostwami świata w narciarstwie klasycznym.