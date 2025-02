Alexander Stoeckl zrezygnował z pracy w Polskim Związku Narciarskim. Austriak, który w Polsce pełnił funkcję dyrektora ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej, swoją decyzję uargumentował konfliktem z prezesem federacji Adamem Małyszem.

Alexander Stoeckl / Grzegorz Momot / PAP

Alexander Stoeckl, były trener reprezentacji Norwegii, który od sierpnia 2024 r. pełnił funkcję dyrektora ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim, zrezygnował z tej pracy. Austriak o swojej decyzji poinformował norweskie media.

Powodem, jak tłumaczył w oświadczeniu, jest konflikt z prezesem PZN Adamem Małyszem. Rozpoczął się on w niedzielę po wypowiedzi byłego skoczka na antenie TVP, w której zasugerował, że jest niezadowolony z pracy Austriaka.

"Dlatego też rezygnuję"

Alexander Stoeckl przesłał dziennikowi "Dagbladet" pisemne oświadczenie, w którym przekazał, iż "doświadczył tego, że temat wewnętrznych stosunków pojawił się w mediach bez uprzedzenia osób, których dotyczył".

"Najświeższe wydarzenie to wywiad prezesa PZN na antenie TVP Sport, w którym mówi, że nie jest zadowolony z mojej pracy. Nie przypominam sobie, aby tą informacją podzielił się ze mną" - zaznaczył.

Napisał też, że po wywiadzie Adama Małysza próbował na wiele sposobów zaaranżować spotkanie z nim, lecz bezskutecznie. "Dlatego też rezygnuję z pracy w Polsce" - podsumował.

Norweg nawiązał do słów prezesa PZN, który powiedział, że choć na "pierwsze rozliczenie przyjdzie czas po mistrzostwach świata, to jest trochę zawiedziony, bo liczył, że więcej uzyskamy od Alexa Stoeckla". Ale on tylko uspokaja, chce dawać czas, ale tego czasu nie ma - ocenił szef polskiej federacji.

Sekretarz generalny PZN Tomasz Grzywacz w rozmowie z PAP potwierdził, że informacja o rezygnacji Stoeckla dotarła do władz związku - prezesa i członków zarządu. Zapowiedział, że federacja zamierza ustosunkować się do decyzji Austriaka.

Długa przygoda w Norwegii, krótka w Polsce

51-letni Alexander Stoeckl pracował w PZN od sierpnia 2024 r. Wcześniej przez 13 lat był trenerem norweskich skoczków narciarskich, których doprowadził do wielu sukcesów, na czele z medalami igrzysk olimpijskich. W sezonie 2023/24 popadł jednak w konflikt z zawodnikami. Jego umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

PZN podpisał z nim kontrakt do końca sezonu olimpijskiego 2025/26, a jako dyrektor ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej Austriak odpowiadał m.in. za stworzenie długofalowej strategii rozwoju tych dyscyplin oraz współpracę, nadzór i wdrażanie systemu szkoleniowego w ramach Szkół Mistrzostwa Sportowego. Miał również stanowić wsparcie merytoryczne dla sztabów kadr narodowych.

Najważniejszą imprezą tego sezonu są mistrzostwa świata, które w norweskim Trondheim rozpoczną się 26 lutego.