Hubert Hurkacz za burtą turnieju ATP 250 w Marsylii. Rozstawiony z numerem czwartym polski tenisista, który na otwarcie zmagań miał "wolny los", przegrał w drugiej rundzie z Chińczykiem Zhizhenem Zhangiem 4:6, 7:6 (7-1), 3:6.

Hubert Hurkacz / Rex Features / East News

Hubert Hurkacz do Marsylii pojechał po dobrym występie w Rotterdamie, gdzie dopiero w półfinale po zaciętym meczu przegrał z trzecim w światowym rankingu Hiszpanem Carlosem Alcarazem.

Polak na liście ATP jest 20. i wydawało się, że zajmujący 52. miejsce Zhizhen Zhang nie powinien mu sprawić większych problemów. Chińczyk rozegrał jednak bardzo dobre spotkanie, a kluczem do jego wygrania był bardzo dobry serwis.

Choć to polski tenisista słynie z dobrego podania, to tym razem funkcjonowało ono wyraźnie słabiej niż u rywala. Polak, który we wtorek skończył 28 lat, już w gemie otwarcia został przełamany. Tyle wystarczyło, aby Chińczyk wygrał pierwszego seta.

Zhizhen Zhang / Dubreuil Corinne/ABACA/Abaca / East News

O losach drugiej partii decydował tie-break, a świetnie zagrał w nim 28-letni wrocławianin. Od stanu 2-1 wygrał pięć piłek z rzędu i wyrównał stan meczu.

W decydującym secie pierwsze siedem gemów wygrywał zawodnik serwujący. Hurkacz problemy miał już w gemie czwartym, gdy obronił dwa break pointy, a w ósmym został przełamany. Zhang w tym secie nie musiał nawet raz bronić break pointa. Utrzymał przewagę i po raz drugi w karierze pokonał Polaka. Chińczyk na koncie ma też trzy porażki z Polakiem.

Do gry we francuskim turnieju przystąpiło także aż pięciu polskich deblistów. Na placu boju pozostał już tylko Jan Zieliński, którego partnerem jest Sander Gille. Rozstawiona z numerem drugim polsko-belgijska para wcześniej w czwartek awansowała do półfinału.