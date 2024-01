Anze Lanisek doznał zerwania więzadła pobocznego w prawym kolanie i czekają go przynajmniej dwa miesiące przerwy. Oznacza to, że Słoweniec nie wystartuje w rozpoczynających się w czwartek mistrzostwach świata w lotach narciarskich w austriackim Bad Mitterndorf. Pauzować będzie musiał najprawdopodobniej do końca sezonu.

Anze Lanisek / Grzegorz Momot / PAP Lanisek doznał kontuzji podczas wtorkowego treningowego skoku w Planicy. Ustał swój skok, ale po chwili zaczął odczuwać ból w kolanie i został wysłany na badania. Diagnoza wykazała uszkodzenie więzadła pobocznego wewnętrznego, ale na szczęście operacja nie jest konieczna. Anze będzie tymczasowo musiał nosić ortezę stawu kolanowego, aby zapewnić optymalne gojenie kontuzji. Zakładamy, że rekonwalescencja potrwa około dwóch miesięcy - poinformował lekarz reprezentacji Słowenii Matej Drobnic. To duża strata dla reprezentacji Słowenii, która będzie bronić złotego medalu w drużynie wywalczonego w Vikersund w 2022 roku. Lanisek plasuje się na szóstym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i był jednym z kandydatów do zdobycia medalu na skoczni Kulm. W tym sezonie wygrał noworoczny konkurs w Garmisch-Partenkirchen i był dwukrotnie trzeci, w tym w ostatnich zawodach w Zakopanem. Kontuzja wymusiła zmiany w kadrze Słowenii na mistrzostwa świata w lotach narciarskich. W miejsce Laniska powołany został Ziga Jelar, zdobywca Małej Kryształowej Kuli w lotach narciarskich za sezon 2021/2022. Oprócz niego na austriackiej skoczni pojawią się Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos i Domen Prevc. Zobacz również: Polak w finale Australian Open

