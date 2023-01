Lider Pucharu Świata Dawid Kubacki zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej 71. Turnieju Czterech Skoczni! Zwycięzcą prestiżowych zawodów został Norweg Halvor Egner Granerud, który w wielkim stylu wygrał finałowy konkurs w Bischofshofen. Kubacki był trzeci. Drugie miejsce w konkursie i trzecie w turnieju zajął Słoweniec Anże Lanisek.

Dawid Kubacki / CHRISTIAN BRUNA / PAP/EPA

To trzecie podium w klasyfikacji TCS w karierze Kubackiego. Polak wygrał turniej w 2020 roku, a rok później był trzeci. W piątek naszemu skoczkowi urodziła się druga córeczka.

Piękne skoki Graneruda i Kubackiego

Granerud po raz pierwszy w karierze triumfował w niemiecko-austriackim turnieju, zwyciężając w trzech konkursach. Jedynie w Innsbrucku wygraną odebrał mu Kubacki. Norwegia czekała na wygraną w Turnieju Czterech Skoczni od 16 lat.

Norweg przypieczętował końcowy triumf niesamowitym lotem na 143,5 m z obniżonej belki!

W ostatnim skoku turnieju popisał się także Kubacki, lądując w pięknym stylu na 140 m. Dało mu to ostatecznie trzecie miejsce w konkursie. O metr bliżej wylądował Słoweniec Anże Lanisek. W konkursie minimalnie wyprzedził Polaka, ale przegrał z nim w klasyfikacji generalnej TCS.

Szóste miejsce w konkursie zajął Kamil Stoch, który w finałowej serii skoczył 134,5 m. Piotr Żyła był 10. po skoku na 136 m.

Jan Habdas, Paweł Wąsek i Stefan Hula odpadli z konkursu po pierwszej serii.

Polacy w pierwszej serii

W polsko-polskim pojedynku Dawid Kubacki nie dał szans Janowi Habdasowi. Młody Polak doleciał do 121,5 m. Kubacki odpowiedział skokiem na 135,5 m.

Kamil Stoch w pięknym stylu doleciał do 138 m, co dało mu awans do finału. Jego rywal, Austriak Clemens Leitner, skoczył 130 m.

Dobrze poradził sobie Piotr Żyła. Polak skoczył 133,5 m i pewnie zameldował się w finałowej serii, pokonując Słoweńca Domena Prevca (123,5 m).

Jako pierwszy z naszych zawodników skakał Paweł Wąsek, który wylądował na 123,5 m. Jego rywal w parze, Austriak Jan Hoerl, poszybował aż na 135,5 m i na długo objął prowadzenie, a Wąsek pożegnał się z zawodami.

Do drugiej serii nie zakwalifikował się także Stefan Hula, który wylądował na 125 m. Zbyt silnym rywalem okazał się Japończyk Ryoyu Kobayashi (134,5 m).