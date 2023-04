„Mamy nadzieję, że czwartą rocznicę ślubu, którą będziemy mieli 1 maja, poświętujemy już w domu” - mówił w rozmowie z WP SportoweFakty Dawid Kubacki. Jak przekazał skoczek, stan zdrowia jego żony Marty „biorąc pod uwagę to, przez co przeszła, jest obiecujący”. Żona Dawida Kubackiego przebywa w szpitalu z powodu kłopotów kardiologicznych.

Dawid Kubacki / Grzegorz Momot / PAP

Przed nami jeszcze spory kawałek drogi, ale lekarze wykonali ogromną pracę, żeby pomóc Marcie i teraz mówią, że parametry pracy jej serca w krótkim czasie bardzo szybko się poprawiły, co rzadko się zdarza - mówił w wywiadzie z WP SportoweFakty Dawid Kubacki. Jak zaznaczył skoczek, jego żonę czeka teraz długotrwała rehabilitacja, także po powrocie do domu.

Skoczek mówi, że większość czasu spędza w szpitalu. W ubiegłym tygodniu przez dwa i pół dnia byłem w domu. Spędziłem trochę czasu z dziećmi, zabrałem je na kontrolne wizyty u lekarzy - wspominał Kubacki. Rodzica nikt nie zastąpi, dlatego bardzo chciałem chociaż trochę z nimi pobyć - podkreślił.

Jak dodał Kubacki, powrót jego żony do domu to kwestia tygodni. Ale nie miesięcy i to jest dla nas budujące. Mamy nadzieję, że czwartą rocznicę ślubu, którą będziemy mieli 1 maja, poświętujemy już w domu - dodał.

W rozmowie Dawid Kubacki przyznał, że najtrudniejsze chwile pomogły mu przetrwać płynące z wielu stron słowa otuchy. Nie wszystkim jeszcze podziękowałem za ich dobre serce, ale postaram się to zrobić - zapewnił.

Nawiązał także do gestu Anże Laniska, który wchodząc na podium po zakończonym sezonie Pucharu Świata, wniósł duży wizerunek Kubackiego . Kiedy zobaczyliśmy z Martą, jak Anże wchodzi na podium, trzymając w rękach moją podobiznę, popłakaliśmy się oboje. Emocje były ogromne. Jak potem w internecie pojawiła się fala zdjęć i wiadomości dotyczących tego obrazka, oglądając je i czytając miałem ściśnięte gardło - wspominał Kubacki.

Znam Anżego na tyle dobrze, że wiem, że ten gest nie był na pokaz. Był szczery, wykonany z potrzeby serca, z chęci wyrażenia tego, co czuje - ocenił.

Marta i Dawid Kubaccy wzięli ślub 1 maja 2019 roku w drewnianym kościele na Bachledówce, niedaleko Zakopanego.

Mają dwie córeczki: 2-letnią Zuzię i Maję, która przyszła na świat 6 stycznia tego roku.

Kubacki 19 marca nagle wycofał się z konkursu Pucharu Świata w lotach narciarskich w Vikersund . Dzień później wyjaśnił, że powodem była poważna choroba jego żony.

Polak zajmował wówczas drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i z pewnością zakończyłby sezon w pierwszej trójce skoczków. Wymuszona sytuacją rodzinną absencja Polaka w kolejnych konkursach sprawiła, że z drugiego na czwarte miejsce w sezonie zepchnęli go Austriak Stefan Kraft i Anże Lanisek.