Nowy lider Pucharu Świata w skokach narciarskich zaskoczył zmianą planów. Halvor Egner Granerud zrezygnował z powrotu do domu po ostatnich zawodach w Austrii i wybrał się do Planicy. Tam będzie trenował przed kolejnym konkursem cyklu w niemieckim Willingen. Norweg chce też dobrze przygotować się do zbliżających się mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym.

Halvor Egner Granerud / Grzegorz Momot / PAP Norweski skoczek już w niedzielę wieczorem, zaraz po konkursie lotów na Kulm, wsiadł w samochód i wybrał się od oddalonej nieco ponad 200 kilometrów Planicy. Tam postanowił zapoznać się z obiektami, na których rozegrane zostaną mistrzostwa świata. Zmagania rozpoczną się 22 lutego, a zakończą 4 marca. Granerud nie lubi lotnisk Norweg podobne rozwiązania stosował już wcześniej. Skoczek przyznał, że nie lubi lotnisk, dojazdu, oczekiwania na przesiadki i odbiór bagażu. Nie ma sensu wpadać do domu na jeden lub dwa dni, by się przepakować i ponownie lecieć na następne zawody. Pomiędzy konkursami zawsze muszę się zresetować i potrzebuję więcej czasu dla siebie, a nie bardzo męczącego pośpiechu. Najlepiej regeneruję się psychicznie podczas długich spacerów i kontaktu z przyrodą - wyjaśnił Granerud. Norweg Halvor Egner Granerud na najwyższym stopniu podium zawodów Pucharu Świata w lotach narciarskich na skoczni mamuciej Kulm na zdj. z 29.01.2023 r. / Grzegorz Momot / PAP Skoczek podkreślił, że musi naładować baterie przed zawodami w niemieckim Willingen. Nie zamierza ich potraktować ulgowo, gdyż prowadzenie nawet 112 punktami nad Dawidem Kubackim można szybko stracić. Do końca sezonu pozostało jeszcze trochę i dużo może się zmienić. Teraz liczy się każdy następny start - przyznał Granerud Trudna sytuacja Kubackiego W ten weekend prowadzenie w Pucharze Świata stracił Dawid Kubacki. Polak nie jest najlepszym lotnikiem, dlatego w weekendowych konkursach zajmował kolejno 10. i 17. miejsce. Generalnie nie był to mój najlepszy weekend - przyznał w Eurosporcie Kubacki, który dodał, że nie traci jednak dobrego humoru i nadziei na lepsze skakanie. Nie jestem złej myśli, gdyż wiem, że potrafię dobrze skakać, a słabsze chwile mogą się przecież każdemu przytrafić - podkreślił wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dawid Kubacki / Grzegorz Momot / PAP Kolejny weekend z Pucharem Świata rozpoczniemy już w piątek. Wtedy w Willingen odbędzie się konkurs mikstów. Dopiero po nim zostaną rozegrane kwalifikacje do konkursu indywidualnego, który zaplanowano na sobotę. Weekend ze skokami zamkną ponownie indywidualne zawody, zaplanowane na niedzielny wieczór.

PŚ w Bad Mitterndorf: Czterech Polaków z awansem, Kraft wygrywa kwalifikacje Opracowanie: Cezary Faber