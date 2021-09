Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej opublikowała zatwierdzony skład uczestników przyszłorocznych mistrzostw świata mężczyzn w Rosji, w których Polacy będą bronić tytułu. Wśród 24 ekip jest reprezentacja Kataru, debiutująca w imprezie tej rangi.

Polscy siatkarze za rok powalczą o kolejny tytuł mistrzów świata / Andrzej Grygiel / PAP

Polacy mieli zagwarantowany udział jako triumfatorzy poprzedniej edycji, a Rosyjska Federacja Piłki Siatkowej (ze względu na dyskwalifikację tego kraju za doping drużyna nie będzie mogła wystąpić pod szyldem "Rosja") - jako gospodarz.



Dziesięć zespołów w obsadzie wyłoniły tegoroczne mistrzostwa kontynentalne - awans uzyskały po dwie czołowe ekipy: Iran i Japonia (Azja), Tunezja i Kamerun (Afryka), Włochy i Słowenia (Europa), Brazylia i Argentyna (Ameryka Płd.) oraz Portoryko i Kanada (Ameryka Północna, Centralna i Karaiby).



Stawkę uzupełniło 12 drużyn na podstawie światowego rankingu. Są nimi: Francja, USA, Serbia, Kuba, Holandia, Niemcy, Meksyk, Turcja, Egipt, Katar, Bułgaria i Chiny.



Turcy, którzy z bardzo dobrej strony pokazali się podczas zakończonych w niedzielę mistrzostw Europy, będą rywalizować w siatkarskim mundialu po raz pierwszy od 1998 roku.



Losowanie grup przyszłorocznej edycji odbędzie się 30 września w Moskwie.



Mecz otwarcia zaplanowano w Sankt Petersburgu, a spotkania fazy finałowej w Moskwie. Łącznie turniej zagości w 10 rosyjskich miastach. Rozpocznie się 26 sierpnia, a zakończy 11 września.



Pierwsza faza grupowa rozgrywana będzie do 29 sierpnia. W Sankt Petersburgu odbędzie się na tym etapie tylko inauguracyjne spotkanie. Dzień później, 27 sierpnia, ruszy rywalizacja w Moskwie, Ufie, Jekaterynburgu, Nowosybirsku, Kemerowie i Krasnojarsku. W drugim etapie turnieju - od 2 do 4 września - weźmie udział 16 zespołów, które zostaną podzielone na cztery grupy. Przeniosą się do Kaliningradu, Kazania, Sankt Petersburga i Jarosławia. Następnie czołowa "szóstka" rozegra w Moskwie fazę finałową, która potrwa od 7 do 11 września.