W piątek 9 lipca w Tauron Arenie w Krakowie rozpocznie się XVIII edycja Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Ten prestiżowy turniej towarzyski zostanie po raz szósty rozgrany w Tauron Arenie Kraków. Oprócz Polski zagrają w nim jeszcze trzy reprezentacje: Azerbejdżan, Egipt i Norwegia. Impreza potrwa do niedzieli. Każdego dnia z trybun mecze zobaczy po kilka tysięcy fanów siatkówki i naszej reprezentacji. Dla Polaków turniej będzie ostatnim testem przed wylotem na igrzyska olimpijskie w Tokio.

Aleksander Śliwka oraz Tommi Siirila i Eemi Tervaportti z Finlandii podczas meczu w ramach Memoriału Wagnera w 2019 roku / Jacek Bednarczyk / PAP

Rywalizacja w Tauron Arenie w Krakowie rozpocznie się w piątek o godz. 15:00. Jako pierwsi na parkiet wyjdą siatkarze Azerbejdżanu i Egiptu.

Jacek Kasprzyk, prezes Związku Polskiej Piłki Siatkowej Jacek Skóra / RMF FM

O 18:00 rozpocznie się pierwsze spotkanie naszej reprezentacji. Biało czerwoni zmierzą się z Norwegią. Norwegowie to 66. drużyna rankingu FIVB. Młody zespół, prowadzony przez doskonale znanego w naszym kraju Tore Aleksandersena, ma jednak potencjał, by się rozwijać. W maju 2021 roku Norwegowie zakończyli walkę o awans na CEV EuroVolley 2021. W kwalifikacjach do mistrzostw Europy Norwegia walczyła w grupie G, z Portugalią, Białorusią i Węgrami. Drużyna prowadzona przez Tore Aleksandersena wygrała tylko raz - z Węgrami.

Jerzy Mróz, prezes fundacji Huberta Jerzego Wagnera Jacek Skóra / RMF FM

W ostatniej chwili z udziału w turnieju wycofała się reprezentacja Tunezji. Wszystko z powodu wykrycia kilku przypadków zakażenia koronawirusem wśród zawodników.

Cytat Oczywiście przede wszystkim życzymy reprezentacji Tunezji dużo zdrowia, to ono jest najważniejsze. Rozumiemy, że w zaistniałej sytuacji ich przylot do Polski nie był możliwy. W trakcie Memoriału zapewnimy wszystkim uczestnikom najwyższe standardy bezpieczeństwa, więc w tym przypadku nie mogło być mowy o udziale Tunezji w naszej imprezie. podkreśla Cezary Mróz, wiceprezes Fundacji Huberta Jerzego Wagnera

Tunezyjczyków w turnieju zastąpi reprezentacja Azerbejdżanu. Ostatniego dnia memoriału reprezntacja prowadzona przez Vitala Heynena zmierzy się z Egiptem. Reprezentacja z Afryki zajmuje 16. miejsce w najnowszym światowym rankingu FIVB, wyprzedzając takie drużyny, jak choćby Bułgaria, Belgia czy Ukraina i Australia. Najważniejszego jednak w tym roku zadania nie wypełnili - przegrali z Tunezją walkę o wyjazd na igrzyska w Tokio.

Wszystkie reprezentacje biorące udział w tegorocznej edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera są niżej notowane od Polski, ale, jak zaznacza były reprezentant naszego kraju, a obecnie prezes Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn Koźle Sebastian Świderski, każdy mecz sparingowy jest lepszy niż trening.

Cytat Może poziom nie będzie za wysoki, ale to w tym momencie nie jest najważniejsze. Nasza reprezentacja w tym turnieju nie powinna nawet stracić seta. Trzeba pamiętać natomiast, że oni bardzo potrzebują zgrania. Pamiętajmy, że w Rimini, gdzie była rozgrywana Liga Narodów, trener Heynen właściwie do samego końca rotował składem. Oni nie mieli czasu pograć przeciwko komuś w takim optymalnym zestawieniu. Dlatego mam nadzieję, że Memoriał Wagnera to będzie taki dobry poligon przed igrzyskami, bo tam już trzeba będzie grać z każdym przeciwnikiem o pełną pulę i ten najważniejszy mecz - ćwierćfinałowy - zagrać już w takiej optymalnej formie. zaznacza Sebastian Świderski

Każdego dnia memoriału z trybun naszą reprezentację będzie wspierać kilka tysięcy fanów. Trybuny w Tauron Arenie będą mogły być wypełnione w połowie. Na niedzielę sprzedano już około 5 tys. wejściówek.

Krzysztof Kowal, prezes ZIS Jacek Skóra / RMF FM

Program XVIII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera

Piątek 9.07.2021

godz. 15.00 Azerbejdżan - Egipt (Polsat Sport News)

godz. 18.00 Polska - Norwegia (Polsat Sport)

Sobota 10.07.2021

godz. 15.00 Norwegia - Egipt (Polsat Sport Extra)

godz. 18.00 Polska - Azerbejdżan (Polsat Sport)

Niedziela 11.07.2021

godz. 13.00 Azerbejdżan - Norwegia (Polsat Sport Extra)

godz. 16.00 Polska - Egipt (Polsat Sport Extra)