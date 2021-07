Igrzyska olimpijskie w Tokio odbędą się bez udziału kibiców – ogłosili organizatorzy rozgrywek. Wcześniej premier Japonii Yoshihide Suga ogłosił kolejny stan wyjątkowy w Tokio, by powstrzymać najnowszy wzrost zakażeń koronawirusem. Ma obowiązywać od poniedziałku do 22 sierpnia, czyli przez całe Igrzyska Olimpijskie.

Turyści robią sobie selfie z pomnikiem Kręgów Olimpijskich, ustawionym w terminalu przylotów międzynarodowego lotniska Tokio w Haneda w Japonii / KIMIMASA MAYAMA / PAP/EPA

Już wcześniej wykluczono udział w imprezie fanów spoza Japonii. W czwartek natomiast ustalono, że wstępu na olimpijskie areny nie będą mieli nawet lokalni kibice. Decyzja zapadła po dyskusjach pomiędzy organizatorami a Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim.

Stan wyjątkowy na czas Igrzysk

Będzie to już czwarty stan wyjątkowy wprowadzony w Tokio w związku z pandemią Covid-19. Poprzedni zakładał m.in. zakaz sprzedaży alkoholu w barach i restauracjach oraz nakaz zamykania takich lokali o godz. 20.



Liczymy na powstrzymanie ludzi od przemieszczania się w czasie letniej przerwy w pracy i (sierpniowego) Festiwalu Bon, aż szczepienia pójdą naprzód - powiedział na zebraniu panelu ekspertów minister Yasutoshi Nishimura, który nadzoruje rządową odpowiedź na pandemię.



Władze planowały początkowo przedłużenie w Tokio obecnych, nieco łagodniejszych restrykcji, określanych przez media jako "quasi-stan wyjątkowy". W związku z najnowszym wzrostem liczby infekcji zdecydowały jednak na przywrócenie pełnego stanu wyjątkowego - pisze Kyodo.

Eksperci ostrzegają przed Igrzyskami - mogą spowodować wzrost liczny zakażeń

W środę stołeczne służby medyczne zgłosiły 920 nowych zakażeń. To najwyższy dobowy bilans od połowy maja, gdy Japonia znajdowała się w szczytowym okresie czwartej fali pandemii.



Eksperci doradzający rządowi w sprawie Covid-19 oceniali, że Igrzyska mogą się przyczynić do wzrostu liczby zakażeń w Japonii i powstania nowych ognisk choroby w innych krajach, szczególnie biorąc pod uwagę nowe, bardziej zakaźne warianty koronawirusa.



Japoński rząd zdecydował również w czwartek o przedłużeniu obowiązującego już stanu wyjątkowego w prefekturze Okinawa. "Quasi-stan wyjątkowy" będzie przedłużony do 22 sierpnia w prefekturach Chiba, Saitama, Kanagawa i Osaka. W prefekturach Hokkaido, Aichi, Kioto, Hyogo i Fukuoka zakończy się natomiast w niedzielę, zgodnie z wcześniejszym planem.