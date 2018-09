Brazylia pierwszym finalistą mistrzostw świata! "Canarinhos" pokonali Serbię 3:0 (25:22, 25:21, 25:22). Brazylijczycy dominowali przez całe spotkanie. Świetnie prezentowali się przede wszystkim środkowi z Kraju Kawy. Podopieczni Renana Dal Zotto walczyli o szósty w historii i piąty z rzędu finał mistrzostw świata.

Brazylijczycy awansowali do piątego finału mś z rzędu / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

Do tej pory obie drużyny spotkały się na mistrzostwach cztery razy. Trzy zwycięstwa odnieśli Brazylijczycy, jedno Serbowie.



Brazylijczycy mogą zakwalifikować się do piątego finału z rzędu. Podopieczni Renana Dal Zotto są aktualnymi mistrzami olimpijskimi i wicemistrzami świata. Od początku spotkania było widać, że to oni są drużyną bardziej doświadczoną w walce o najwyższe cele. W spokojny rytmie Wallece i Fonteles mijali serbski blok. Drużyna Nikoli Grbića zdołała zminimalizować stratę do rywali dopiero wtedy, gdy przeciwnicy zaczęli popełniać błędy własne (16:14). Kłopoty siatkarzy z Ameryki Południowej były jednak tylko chwilowe. Po kilku akcjach "Canarinhos" mieli trzypunktową przewagę. Wicemistrzowie świata przeważali w każdym elemencie. Decydujący punkt z lewego skrzydła zdobył Lucas (25:22).





Początek drugiej odsłony mógł sugerować, że Serbowie ostudzili już emocje i nawiążą z Brazylijczykami wyrównaną walkę. Obudził się niewidoczny do tej pory Marko Ivović, a coraz lepiej w ataku radził sobie serbski gwiazdor - Aleksandar Atanasijević (10:10). To jego świetna gra motywowała pozostałych zawodników z Bałkanów do walki (16:15).



Było to jednak wciąż zbyt mało, by pokonać Brazylię. Aż trzy indywidualne bloki środkowych z Kraju Kawy sprawiły, że dystans pomiędzy drużynami zwiększył się do czterech punktów (19:15). Serbowie rzucili się do odrabiania strat, ale na doprowadzenie do remisu było już za późno (25:21).

Dzięki bardzo trudnym do odebrania serwisom podopieczni Nikoli Grbicia bardzo udanie rozpoczęli trzecią partię. Zawodnicy z Brazylii byli tak zagubieni, że po kilku błędach ich trener poprosił o przerwę na żądanie. Ruch szkoleniowca przyniósł pożądany efekt. Po powrocie na boisko Fonteles kilka raz wybrał się po prostej, a udany atak zaliczył też Lucas (5:5). Była to jednak krótka poprawa: w środkowej fazie seta "Canarinhos" zaczęli masowo popełniać błędy. Najwięcej było ich w przyjęciu, przy zagrywkach Atanasijevića, ale pomyłki zdarzały im się również w akacjach ofensywnych. Potrzebna była kolejna interwencja trenera, która znów pomogła. Na drugiej przerwie technicznej Brazylijczycy prowadzili (16:15), choć chwilę wcześniej przegrywali dwoma punktami. To był decydujący fragment spotkania. Od tej pory dominacja Brazylii była nie do podważenia. Punkt na wagę finału mistrzostw świata zdobył





Brazylia - Serbia 3:0 (25:22, 25:21, 25:22)

Brazylia: Bruno, Fonteles, Wallace, Douglas, Lucas, Souza M., Thales (libero) oraz William, Evandro



Serbia: Kovacević U., Jovović, Ivović, Atanasijević, Podrascanin, Lisiniac, Majstorović (libero)