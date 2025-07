Po tej porażce drużyna Nikoli Grbicia spadła na czwarte miejsce w tabeli, a ich awans do fazy finałowej Ligi Narodów stanął pod znakiem zapytania. Co więcej, to pierwsza taka sytuacja za kadencji serbskiego szkoleniowca, by reprezentacja Polski przegrała dwa mecze o punkty z rzędu.

Wcześniej Polacy w Gdańsku wygrali z Iranem 3:2 i przegrali z Kubą 1:3. Bułgarzy z kolei ulegli Kubie 2:3 i pokonali Chiny 3:0. W tabeli przed sobotnim spotkaniem zajmowali 11. miejsce z bilansem 5-5.

Na zakończenie fazy interkontynentalnej Polacy zmierzą się w niedzielę z mistrzami olimpijskimi - Francuzami, którzy wieczorem zagrają jeszcze z Iranem.

Polska - Bułgaria 2:3 (25:17, 22:25, 23:25, 29:27, 11:15)

Polska: Bartosz Bednorz, Bartłomiej Bołądź, Jan Firlej, Szymon Jakubiszak, Mateusz Poręba, Artur Szalpuk - Maksymilian Granieczny (libero) oraz Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Kewin Sasak, Kamil Semeniuk.

Bułgaria: Asparuh Asparuhow, Aleks Grozdanow, Aleksandar Nikołow, Simeon Nikołow, Ilija Petkow, Georgi Tatarow - Martin Bożiłow (libero) oraz Wenisław Antow, Martin Atanasow, Krasimir Georgiew, Stoił Pałew, Presław Petkow (libero).