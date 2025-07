Informację potwierdził trener Nikola Grbić - po czwartkowym meczu z Kubą nie owijał w bawełnę: Na ten moment wszystko wskazuje na to, że Olkowi w tym sezonie trudno będzie wrócić. Musimy sobie radzić bez niego. Mamy w składzie pięciu innych przyjmujących. Olek jest dla nas bardzo ważnym zawodnikiem nie tylko na parkiecie, ale również poza nim. Gramy jednak tym, co mamy, powtórzę to ponownie.

Aleksander Śliwka mierzy się z kontuzją

Grbić dodał, że w jego dyspozycji pozostaje pięciu innych przyjmujących: Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk oraz Bartosz Bednorz. Ten ostatni dochodzi właśnie do siebie po kontuzji łydki i ma szansę na debiut w tegorocznej edycji LN podczas sobotniego meczu z Bułgarią.

To nie pierwszy cios dla kadry w tym sezonie. Problemy zdrowotne dotknęły już wcześniej Bartosza Kurka, Norberta Hubera, Rafała Szymurę i Sebastiana Adamczyka. Mimo to Biało-Czerwoni nie składają broni - najbliższe mecze w Ergo Arenie to sobotnie starcie z Bułgarią (godz. 17:00), a w niedzielę hitowy pojedynek z Francją (godz. 20:30). Będzie to pierwsze spotkanie tych drużyn od pamiętnego finału olimpijskiego w Paryżu.

Reprezentacja Polski będzie musiała teraz udowodnić, że potrafi walczyć nawet w obliczu tak poważnych strat kadrowych.

Sam Śliwka w mediach społecznościowych napisał, że będzie trzymał kciuki za kolegów. Poprosił też o wsparcie. "W najbliższym czasie nie pomogę polskiej drużynie na boisku, ale będę ją wspierał, jak będę mógł. Jeśli mogę mieć do Was prośbę, zróbcie to samo".