Hala w Bełchatowie nie okazała się szczęśliwa dla siatkarzy IBB Polonii Londyn. Występujący gościnnie w Polsce mistrz Anglii w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów dwukrotnie uległ białoruskiemu Szachciorowi Soligorsk i odpadł z dalszej rywalizacji.

Siatkarz drużyny Szachtior Soligorsk Maksym Bahatka oraz Matias Banda Alvarez i Simon Guerra Uteau z zespołu IBB Polonia Londyn / Roman Zawistowski / PAP

Londyńczycy o awans do fazy grupowej LM walczyli w hali zaprzyjaźnionej PGE Skry. Ze względu na pandemiczne ograniczenia i restrykcje w podróżowaniu w Bełchatowie rozegrali oba spotkania z drużyną z Soligorska. W obu Polonia okazała się słabsza od mistrza Białorusi, który we wtorek zwyciężył 3:2, a w rewanżu w czwartek triumfował 3:1 (25:16, 25:20, 22:25, 25:23). Tym samym przygoda partnerskiego klubu PGE Skry z tegoroczną LM zakończyła się na pierwszej rudzie eliminacji.

Rywale już nas znali, wiedzieli jak gramy i byli bardzo dobrze przygotowani do rewanżu. Dziś znakomicie bronili, mieli bardzo dobry system blok-obrona. Bardzo ciężko się gra, kiedy nie można skończyć piłek ze skrzydeł i środka. Szachcior okazał się bardzo wymagającym przeciwnikiem i pokazał to w dwumeczu - ocenił libero Polonii Kacper Wasilewski.



Dodał, że jedną z przyczyn porażki jego zespołu była słabsza postawa w bloku.



W rewanżu londyńczycy mogli liczyć na głośny doping polskich fanów. We wtorek hala była dość pusta, ale dziś kibiców było więcej. Czuliśmy ich wsparcie. To było bardzo miłe, że kibicowało nam tylu sympatyków PGE Skry. Bardzo dziękujemy im za stworzoną atmosferę - zaznaczył jedyny Polak w składzie Polonii.



W eliminacjach LM rywalizuje 16 drużyn. Dwa najlepsze zespoły zagrają w fazie grupowej europejskich rozgrywek. Wystąpi w niej 20 klubów, w tym trzy polskie ekipy - Jastrzębski Węgiel, Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle oraz Projekt Warszawa.



IBB Polonia jest siedmiokrotnym mistrzem Anglii. W barwach londyńskiego zespołu występowali okazjonalnie znani w przeszłości zawodnicy. Już po oficjalnym zakończeniu kariery w jej barwach zagrał Krzysztof Ignaczak oraz słynny Brazylijczyk Giba.