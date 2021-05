Drużyny męskiej PlusLigi i kobiecej Tauron Ligi w siatkówce po raz drugi w historii wystąpią w w Grand Prix PLS. Turnieje odbędą się w nietypowej scenerii - na piasku w Krakowie i Gdańsku.

Letnie Grand Prix PLS w 2020 roku / Polska Siatkówka /

Turniej plażowy jest grany w nietypowy sposób - zespoły liczą po czterech graczy.

Pamiętajmy, że to oczywiście zabawa, imprezie towarzyszyć będą muzyka, konkursy dla kibiców, letnia atmosfera, lecz to także prawdziwa rywalizacja. W zeszłym sezonie bardzo dobrze na piasku radzili sobie gracze Jastrzębskiego Węgla, którzy przeszli przez nasze Grand Prix niczym burza, a na koniec sezonu halowego okazało się, że są najlepsi także w PlusLidze - skomentował prezes PLS Artur Popko.



W nowej edycji Grand Prix zaplanowano tylko dwa turnieje. Panie zagrają w Gdańsku (od 29 lipca do 1 sierpnia), z kolei panowie rywalizować będą w Krakowie (od 5 do 8 sierpnia). W obu przypadkach w turnieju wystartuje po 16 ekip (14 z PlusLigi, 12 z TAURON Ligi), mecze odbywać się będą do dwóch wygranych setów. Nowością jest system grania, tzw. brazylijski, doskonale znany kibicom siatkówki plażowej.





Drużyna Skry Bełchatów podczas Letniego Grand Prix PLS w 2020 roku / Polska Siatkówka /



Dla nas to doskonała okazja przypomnienia się kibicom na początku okresu przygotowawczego, promocję rozgrywek oraz sponsorów a także czas na dobrą zabawę i wstęp do emocji ligowych - podkreślił prezes Popko.