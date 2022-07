Świetna postawa na zagrywce i zacznie lepsza niż wczoraj skuteczność w ataku – tak można w skrócie opisać grę polskich siatkarzy w meczu o 3. miejsce Ligi Narodów. „Biało-czerwoni” wyciągnęli wnioski z sobotniej przegranej z Amerykanami i w niedzielę pokonali Włochów 3:0 (25:16, 25:23, 25:19). Polacy drugi raz w historii zdobyli brąz Ligi Narodów. Wcześniej trzecie miejsce osiągnęli w tych rozgrywkach w 2019 roku.

W Lidze Narodów Polacy zajęli 3. miejsce / fivb /

Od pierwszych akcji meczu walka toczyła się punkt za punkt. Dopiero gdy Marcin Janusz częściej zaczął posyłać piłki do Kamila Semeniuka, naszej reprezentacji udało się wyjść na dwupunktowe prowadzenie (10:8). Chwilę później asa zaserwował Bartosz Kurek, a potem Włosi zaliczyli kilka pomyłek w ataku (łącznie w pierwszej partii oddali nam 10 punktów po błędach) i było już 16:10. W kolejnych akcjach Polacy utrzymali skuteczność, a także czujność w obronie i bez większych problemów wygrali pierwszego seta 25:16.

Od postawienia efektownego bloku na Kurku drugiego seta rozpoczął Alessandro Michieletto. Problemy ze skończeniem akcji Polacy mieli też w kolejnych minutach meczu, a rywale wykorzystywali swoje szanse na kontrach. Gospodarze zdobyli cztery punkty z rzędu i w rezultacie o czas poprosił trener Grbić (6:2). Reprymenda od szkoleniowca poskutkowała, bo po przerwie Polacy zaczęli powoli odrabiać straty.

/ fivb /

Po kilku długich wymianach Kurek zaserwował asa i na tablicy wyników znów widniał remis (11:11). Od tego momentu gra była wyrównana - oba zespoły psuły wiele serwisów, ale w niezwykle ważnym momencie punkt bezpośrednio z zagrywki zdobył Mateusz Bieniek. W decydującej akcji precyzyjnym uderzeniem z prawego skrzydła zdobył Kurek (25:23).

Choć Włosi przegrywali już 0:2, to w trzeciej partii nadal prezentowali waleczną postawę. Bardzo dobrze przy siatce prezentował się Romano. To właśnie on zakończył najdłuższą - bo trwającą 39 sekund - wymianę tego meczu (12:12). Polacy w odpowiedni sposób zareagowali na tę akcję. Najpierw z drugiej linii zaatakował Fornal, a później punkt z zagrywki zdobył Semeniuk. Ta dwójka brylowała też w kolejnych akcjach.

Na dodatek asem popisał się Kochanowski i z każdą sekundą Polacy zbliżali się do ostatecznego zwycięstwa. W końcówce Włosi nie potrafili już nam zagrozić. Punkt na wagę brązowego medalu zdobył z szóstej strefy Semeniuk (25:19).

Polska - Włochy 3:0 (25:16, 25:23, 25:19).

Polska: Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Marcin Janusz, Mateusz Bieniek, Paweł Zatorski (libero) oraz Karol Butryn, Tomasz Fornal.

Włochy: Simone Anzani, Alessandro Michieletto, Simone Giannelli, Yuri Romano, Daniele Lavia, Gianluca Galassi, Fabio Balaso (libero) oraz Riccardo Sbertoli, Roberto Russo, Leonardo Scanferla (libero).