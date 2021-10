​Siatkarki Developresu Bella Dolina Rzeszów wygrały w Lublinie z Grupą Azoty Chemikiem Police 3:2 (25:12, 25:21, 21:25, 23:25, 15:12) i po raz pierwszy zdobyły Superpuchar Polski.

Rzeszowianki po zwycięstwie / Polska Liga Siatkówki /

Wieczorem w hali Globus o to samo trofeum wśród mężczyzn powalczą Jastrzębski Węgiel i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Po raz pierwszy w historii tych rozgrywek oba spotkania odbywają się jednego dnia w tym samym miejscu.

Ciekawe spotkanie o pierwsze w tym sezonie trofeum stoczyły te same zespoły, które w finale ekstraklasy walczyły o krajowy prymat. O ile mistrzem Polski został Chemik, to z Superpucharem wyjeżdża z Lublina ekipa rzeszowska.



Pierwsze dwa sety, a zwłaszcza otwierający spotkanie, stały pod znakiem dominacji podopiecznych Stephane'a Antigi, które obydwa rozstrzygnęły na swoją korzyść. W dwóch jednak następnych role się odwróciły i to ekipa z Polic nadawała ton grze i doprowadziła do tie-breaka.



Decydująca partia wprowadziła ogromną huśtawkę nastrojów, bo bardzo dobrze otwierające tego seta zawodniczki trenera Jacka Nawrockiego wygrywały już 6:2, ale aż 10 kolejnych punktów zdobyły rzeszowianki. Nie był to jednak koniec emocji, bo zawodniczki z Polic doprowadziły do stanu 12:14. Ostatnie słowo należało jednak do ekipy z Podkarpacia, którego decydujący o zwycięstwie punkt znakomitym atakiem zdobyła Anna Kalandadze.

Developres Bella Dolina Rzeszów - Grupa Azoty Chemik Police 3:2 (25:12, 25:21, 21:25, 23:25, 15:12).



Developres Bella Dolina Rzeszów: Anna Stencel, Katarzyna Wenerska, Kara Bajema, Magdalena Jurczyk, Bruna Honorio Marques, Jelena Blagojevic - Aleksandra Szczygłowska (libero) - Anna Kalandadze, Izabella Rapacz, Julia Bińczycka



Grupa Azoty Chemik Police: Naiene de Almeida Rios, Jovana Brakocevic-Canzian, Agnieszka Kąkolewska, Martyna Łukasik, Bojana Milenkovic, Iga Wasilewska - Maria Stenzel (libero) - Marta Czymiańska, Marta Pol, Aleksandra Lipska.