W dniu 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w Faktach RMF FM mówimy o pracowni Karola Tchorka, twórcy słynnych tablic, stawianych od początku lat 50., które upamiętniają między innymi miejsca ulicznych egzekucji dokonywanych przez okupanta w Warszawie podczas II wojny światowej.

Karol Tchorek był polskim rzeźbiarzem i kolekcjonerem sztuki. Zmarł w 1985 roku, w wieku 81 lat. W 1949 roku Karol Tchorek wygrał ogłoszony rok wcześniej przez Stowarzyszenie Architektów Polskich konkurs na realizację tablic upamiętniających publiczne egzekucje wykonywane w Warszawie podczas II wojny światowej. Do dziś w stolicy znajduje się około 200 tablic zaprojektowanych przez artystę. Ich charakterystycznym, powtarzającym się elementem jest napis: "Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność ojczyzny".

W kolekcji są nie tylko zbiory związane z Karolem Tchorkiem, ale także jego warsztat, wyposażenie pracowni, kolekcja, którą gromadził. Mamy przekrój przez jego twórczość: widzimy modele i fragmenty rzeźb, które wykonywał, ich stelaże, dokumentacje jego dzieł, w tym tablic męczeństwa, które są w przestrzeni Warszawy. Są też zaprojektowane przez Karola Tchorka kafle, meble czy przedwojenne wycinanki, które kolekcjonował. To przekrój nie tylko przez twórczość Tchorka, ale też przez jego życie - opowiada w rozmowie z RMF FM stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki.

Pracownia będzie udostępniona zwiedzającym

Plan zakłada, że pracownia Karola Tchorka będzie udostępniona zwiedzającym. Plan jest taki docelowo, gdy będzie wyłoniony najemca, którego obowiązkiem będzie otwierać tę przestrzeń i kultywować charakter tego miejsca. Zakładamy, że najemca będzie wyłoniony w trybie konkursu, trzeba będzie spełnić szereg warunków. To powinno wydarzyć się jesienią, pod koniec roku. Do tego czasu nie wykluczamy, że pracownia będzie otwierana kilkakrotnie, jednak będą to wydarzenia incydentalne - dodaje Michał Krasucki.

Pracownia powstała na początku lat 50. XX wieku. Jest jedną z najdłużej, nieprzerwanie działających warszawskich pracowni artystycznych. W pracowni przez dziesiątki lat powstawały prace Karola Tchorka, które dziś są tam przechowywane, wraz z - jak opisuje to warszawski Ratusz, który na początku lipca tego roku został obdarowany kolekcją - spuścizną intelektualną jego syna, Mariusza Tchorka, uznanego krytyka sztuki i psychoterapeuty. Po śmierci obu artystów, żona Mariusza Tchorka - Katharine Bentall, powoła Fundację Tchorek-Bentall, która prowadzi w pracowni ożywioną działalność artystyczną i badawczą, skoncentrowaną wokół artystycznych przemian i historii Warszawy.