Śladami Powstania Warszawskiego. 74 lata później. W Faktach RMF FM i na RMF 24 chcemy pokazać Wam stolicę z innej perspektywy: z perspektywy powstańców. Nie pomników, nie tablic pamiątkowych, ale autentycznych miejsc, które po Powstaniu pozostały. Często nie zwracamy na nie uwagi - a one są - i to w najpopularniejszych punktach miasta.

Warszawscy powstańcy na zdjęciu archiwalnym / CAF/reprodukcja / PAP

Śladów po Powstaniu Warszawskim jest bardzo dużo i to w różnych miejscach - przyznaje Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Domy na Siekierkach, domy w Śródmieściu, ślady po kulach w barierkach, balkonach czy w parkanach - opowiada.

Właśnie takie miejsca chcemy Wam pokazać.

Ślady krwi powstańca. Muzeum Ziemi PAN

W budynku Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, aleja Na Skarpie 20/26, na klatce schodowej znajduje się swoiste miejsce pamięci: na marmurowych schodach widnieje wielka czerwona plama. To zachowana autentyczna krew powstańca warszawskiego.

Marmur w tym miejscu miał bardzo porowatą strukturę i wchłonął krew rannego chłopaka...

Po wojnie gospodarze kamienicy próbowali usunąć plamę. Nie dało się. Niestety, nie dało się też ustalić tożsamości rannego powstańca. Nie pomogły badania DNA.

W czasie Powstania Warszawskiego w tym miejscu prowadzone były zacięte walki. W połowie września rannych zostało tam kilku powstańców, m.in. 12 września nieznany z imienia i nazwiska powstaniec z obsługi Piata, który z willi ostrzeliwał czołgi niemieckie atakujące od strony Sejmu. To jego krew zaschła na podłodze.

Ślady krwi powstańca. Muzeum Ziemi PAN Karolina Bereza /RMF FM

Pierwszy grób legendarnego Antka Rozpylacza. Bracka 5

Bracka 5, okolice Placu Trzech Krzyży, niedaleko Ministerstwo Pracy. To tam po wejściu w bramę widać tablicę upamiętniającą poległych w Powstaniu i wielki napis na ścianie: "Antek Rozpylacz - pochowany został na cmentarzu Powązki Wojskowe".

Antek Rozpylacz, a właściwie Antoni Szczęsny Godlewski, to postać wyjątkowa. Kiedy wybuchło Powstanie, miał 21 lat i ukończony drugi rok Politechniki, który zaliczył na tajnych kompletach.

Walczył w niezwykle brawurowy sposób. Polował głównie na "gołębiarzy", czyli ukrytych na poddaszach niemieckich strzelców wyborowych. W ciągu pierwszego tygodnia Powstania zastrzelił 18 Niemców.

Zginął 8 sierpnia na skrzyżowaniu Brackiej i Jerozolimskich. Jego dziewczyna pochowała go w podwórku kamienicy przy Brackiej 5. Na pogrzebie zgromadził się tłum powstańców i cywilów.

W 1945 roku ciało Antka zostało przeniesione na Powązki. To wtedy jego matka namalowała napis na ścianie przy Brackiej 5.

Imię Antka Rozpylacza nosi jedna z ulic na warszawskiej Woli.

Pierwszy grób legendarnego Antka Rozpylacza. Bracka 5 Karolina Bereza /RMF FM

Kościół pw. Świętego Kazimierza. Rynek Nowego Miasta 2

W warszawskim kościele sakramentek pw. świętego Kazimierza i w sąsiednim klasztorze podczas Powstania mieścił się szpital, ale tędy przechodziły też szlaki komunikacyjne dla łączników. 31 sierpnia budynek został zbombardowany. Pod gruzami świątyni zginęło ponad 1000 ludzi, w tym 35 zakonnic.

W zgliszczach kościoła odnaleziono figurkę małego płaczącego chłopca. Stoi w odbudowanej świątyni do dziś.

Kościół pw. Świętego Kazimierza. Rynek Nowego Miasta 2 Karolina Bereza /RMF FM

Ogrodzenie PWPW pełne śladów po kulach

Ogrodzenie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych to jedna z najważniejszych redut Powstania Warszawskiego. Niemal na całym metalowym ogrodzeniu widać wyraźne ślady po kulach...

Ogrodzenie PWPW pełne śladów po kulach Karolina Bereza /RMF FM

Ściana straceń. Hala Mirowska

Dziś w Hali Mirowskiej mieści się bazar, obok prosperują modne bary. Pewnie niewielu zwraca uwagę na fragment nieodremontowanego budynku, gdzie widać ślady po kulach.

To tam 7 i 8 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali ponad pół tysiąca Polaków... Naziści spędzili warszawiaków w rejon Hali Mirowskiej i ustawili ich pod murem od północnej strony. Strzelali z chodnika naprzeciwko.

Ściana straceń. Hala Mirowska Karolina Bereza /RMF FM

Jezu Ufam Tobie. Fresk namalowany w czasie Powstania

W piwnicy kamienicy przy Marszałkowskiej 60 zachował się fresk namalowany w czasie Powstania Warszawskiego. Jego autorem jest Perec Willenberg, artysta malarz, nauczyciel plastyki w żydowskim gimnazjum w Częstochowie, który podczas Powstania ukrywał się w tej kamienicy.

Budynek ocalał z wojennej zawieruchy. Mieszkańcy wierzyli, że kamienica nie została zbombardowana właśnie dzięki namalowanemu na murach piwnicy Chrystusowi.

Fresk nie jest dostępny dla zwiedzających.

Jezu Ufam Tobie. Fresk namalowany w czasie Powstania Karolina Bereza /RMF FM

Gąsienica czołgu na murze katedry Jana Chrzciciela

Na ścianie bocznej katedry Jana Chrzciciela wmurowano gąsienicę niemieckiego pojazdu.

Co ciekawe, tablica błędnie wskazuje, że to gąsienica z Goliata, czołgu-miny, który zburzył część murów katedry. W rzeczywistości jest to najpewniej gąsienica większego nosiciela ładunku wybuchowego Borgward. W eksplozji jednego z takich pojazdów na pobliskiej ulicy Kilińskiego zginęło 13 sierpnia 1944 kilkuset powstańców i cywilów.

Gąsienica czołgu na murze katedry Jana Chrzciciela Karolina Bereza /RMF FM

"Min nie ma". Napis na murze przy ul. Pięknej

Dom sprawdzono. Min nie ma - takie napisy do dziś można znaleźć na wielu warszawskich kamienicach, zwłaszcza w Śródmieściu, na Mokotowie i Ochocie. W ciągu kilku miesięcy po wojnie saperom sprawdzającym budynki w stolicy udało się usunąć ponad 100 tysięcy min, bomb lotniczych, granatów czy pocisków artyleryjskich.

"Min nie ma". Napis na murze przy ul. Pięknej Karolina Bereza /RMF FM

Tamka 45. Tu był szpital polowy

Warszawa powstała przeciwko okupantowi 1 sierpnia 1944 roku. O godzinie 17:00, gdy Powstanie ruszało, w Warszawie było niemal milion mieszkańców. Dwa miesiące później - mniej niż tysiąc...

Tamka 45. Tu był szpital polowy Karolina Bereza /RMF FM