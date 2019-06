Aleksiej Łukjaniuk nadal jest liderem 76. Rajdu Polski. Po 12 odcinkach specjalnych ma 30,5 sekundy przewagi nad Finem Jari Huttunenem. Na trzecią lokatę awansował Łukasz Habaj, a duże straty poniósł Mikołaj Marczyk. Do zakończenia rywalizacji pozostały trzy odcinki specjalne.

Aleksiej Łukjaniuk na trasie Rajdu Polski / Tomasz Waszczuk / PAP

Od rana do ataku przystąpił Łukasz Habaj. Lider Mistrzostw Europy już na pierwszym niedzielnym odcinku odrobił straty do Mikołaja Marczyka i awansował na pozycję lidera w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski oraz na 4. lokatę w całym rajdzie. Błędów nie ustrzegł się Aleksiej Łukjaniuk. Na 11 OS-ie stracił aż 16 sekund do najszybszych - Habaja i Huttunena. Jego przewaga nad Finem w klasyfikacji generalnej stopniała z niespełna 40 do 23 sekund.

Rosjanin opanował jednak sytuację i na OS12 powiększył przewagę do pół minuty. Kosztowne błędy popełnił Filip Mares. Czech wypadł z pierwszej trójki na rzecz Habaja. O pechu może mówić Mikołaj Marczyk. Na kończącym pętlę odcinku złapał gumę. Zmiana koła kosztowała mnóstwo czasu. Nasz młody kierowca stracił 5. lokatę w rajdzie.

Do mety nie dojechał także Japończyk Arai. Załoga dachowała, ale nikomu nic się nie stało. Kłopoty rywali wykorzystał Aron Domżała i awansował na 5. miejsce w całym rajdzie oraz na 2. lokatę w RSMP.

Po krótkiej wizycie na strefie serwisowej kierowcy wyjadą na ostatnią pętlę rajdu.

Klasyfikacja 76. Rajdu Polski po 12 odcinkach specjalnych



1. Aleksiej Łukjaniuk - 1:22.11,2

2. Jari Huttunen +30,5 sekundy

3. Łukasz Habaj +1:15

4. Filip Mares + 1:39,6

5. Aron Domżała + 2:16,6