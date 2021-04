Mikołaj "Miko" Marczyk – najmłodszy w historii Rajdowy Mistrz Polski wraz z Szymonem Gospodarczykiem – jednym z najbardziej doświadczonych polskich pilotów, w 2021 roku wystartują w pełnym sezonie Rajdowych Mistrzostw Europy. Polska załoga będzie rywalizować na trasach 8 rund najstarszego cyklu rajdowego na świecie w barwach ORLEN Team. O planach polskiego duetu na ten sezon z Mikołajem Marczykiem i Szymonem Gospodarczykiem rozmawiał Paweł Pawłowski z redakcji sportowej RMF FM.

/ foto. Materiał Prasowy /



Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk zadebiutowali w pełnym cyklu FIA ERC w 2020 roku, gdzie zajęli 4. miejsce w klasyfikacji końcowej ERC1 junior. Polski duet w poprzednim sezonie wiele razy zaznaczył swoją obecność na arenie międzynarodowej, dojeżdżając do mety odcinków specjalnych na podium w klasyfikacji juniorów aż 29 razy.

Plany startowe reprezentantów ORLEN Team w 2021 roku zakładają udział w 8 rundach europejskiego czempionatu i są to 4 rajdy szutrowe: na Azorach, w Polsce, na Łotwie i w Portugalii oraz 4 na nawierzchni asfaltowej: Rajd Rzymu, Rajd Barum w Czechach, na Węgrzech i na Wyspach Kanaryjskich. Duet Marczyk/Gospodarczyk zapowiada także start w Rajdzie Barbórka Warszawska oraz nie wyklucza treningowego występu podczas jednej z rund Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Celem załogi jest walka o podium w klasyfikacji juniorskiej "ERC MICHELIN Talent Factory" oraz jak najwyższe lokaty w klasyfikacji generalnej. Pomocą w uzyskaniu wysokich pozycji na mecie ma być najnowsza ewolucja niezawodnej rajdówki - SKODA Fabia Rally2 EVO - w specyfikacji 2021, której obsługą zajmie się, podobnie jak w zeszłym roku, łotewska stajnia Sports Racing Technologies.

Z dumą i radością ogłaszam nasz start w Rajdowych Mistrzostwach Europy 2021. To dla nas bardzo dobra informacja i mam nadzieję, że w tym roku będziemy mogli wykorzystać doświadczenia, które zebraliśmy w naszym debiutanckim sezonie 2020. Razem z Szymonem Gospodarczykiem, który usiądzie na moim prawym fotelu, chcemy dać wiele powodów do radości wszystkim naszym polskim kibicom. Będziemy walczyć w dwóch klasyfikacjach - generalnej oraz juniorskiej (ERC MICHELIN Talent Factory), w których chcemy zdobywać jak najwyższe pozycje. Zapraszam wszystkich serdecznie do kibicowania nam w tym roku. Damy z siebie wszystko - mówi Miko Marczyk.

W tym roku wraz z Miko planujemy start w cyklu FIA ERC - jest to osiem rajdów, z których dwa będą dla nas nowością. Mam na myśli Rajd Azorów oraz Rajd Serras de Fafe. Będziemy rywalizować z najlepszymi zawodnikami na świecie, a poziom Rajdowych Mistrzostw Europy jest w ostatnich latach niesamowicie wysoki. Ja osobiście czekam na start w 77. Rajdzie Polski, w setną rocznicę jego pierwszej edycji. Uwielbiam ścigać się na mazurskich szutrach wśród polskich kibiców. Trzymajcie kciuki za nasz udany sezon - dodaje Szymon Gospodarczyk.