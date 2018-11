W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i administracji do stołu rozmów siedli związkowcy służb mundurowych i kierownictwo resortu. Związkowcy czekają na przełomowe propozycje. Od wyniku negocjacji zależy dalsze postępowanie funkcjonariuszy.

Rozmowy odbywają się w siedzibie MSWiA. W delegacji są przedstawiciele Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej. W negocjacjach nie biorą za to udziału strażnicy więzienni i Służba Celna, bo podlegają ministrowi sprawiedliwości.

Na początku spotkania związkowców zaskoczyła informacja o tym, że szef MSWiA zaprosił na rozmowy szefów wszystkich protestujących służb. Nie wiedzieliśmy tego - mówi jeden z liderów protestu Rafał Jankowski.

Dodał, ze obecnie w rozmowach piłeczka jest po stronie Joachima Brudzińskiego. Nie zdradzając strategii negocjacyjnej powiedział dziennikarzowi RMF FM, że związkowcy nie zamierzają odpuszczać swoich postulatów i liczą, że to minister pójdzie na ustępstwa.

Według szefa NSZZ policjantów, dotąd rozmowy wyglądały tak, że ministerstwo przedstawiało projekty porozumień, a oni musieli się do nich odnosić. Ten sposób negocjacji musi się dziś zmienić - podkreślił Jankowski.

Protest policjantów trwa od lipca

Od lipca trwa protest policjantów, do których dołączyli funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej. Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej. Początkowo związkowcy domagali się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji. Później NSZZ Policjantów informował o gotowości do ustępstw, m.in. w sprawie powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego.

Związki zawodowe zrzeszające funkcjonariuszy chcą spełnienia 6 postulatów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedziało na 4 z nich.

1. Przyznanie dodatkowych pieniędzy na podwyżki - 650 złotych na każdego funkcjonariusza. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce od przyszłego roku przyznać 253 złote.

2. Rozpoczęcie prac nad prawem, które przywróci dawne uprawnienia emerytalne policjantów (emerytura po 15 latach służby). Obecnie policjanci mają prawo do świadczenia emerytalnego po 25 latach służby i po 55. roku życia. Przedstawiciele resortu chcą jedynie zrezygnować z wymogu ukończenia 55. roku życia potrzebnego do przejścia na emeryturę.

3. Odmrożenie waloryzacji pensji. Ministerstwo nie odpowiedziało na ten postulat.

4. Wprowadzenie pełnej odpłatności za nadgodziny i służbę w dni wolne od pracy. MSWiA zadeklarowało, że od nowego roku funkcjonariusze będą mieli pełnopłatne nadgodziny.

5. Zrównanie status emerytalnego funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 roku, z tymi przyjętymi przed tą datą. Ministerstwo nie odpowiedziało na ten postulat.

6.Przywrócenie pełnej wypłaty za czas zwolnienia lekarskiego nieprzekraczającego 30 dni. Resort spraw wewnętrznych zadeklarował spełnienie tego postulatu.

