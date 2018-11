Lawinowo rośnie liczba funkcjonariuszy na zwolnieniach lekarskich w całej Polsce. Policjanci są wysyłani tylko do najpilniejszych spraw, a na przyjazd patrolu trzeba czekać czasem nawet kilka godzin. Dzisiaj o godzinie 11 spotkają się przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z protestującymi policjantami.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

W garnizonie śląskim około 5 tysięcy funkcjonariuszy jest już na zwolnieniu lekarskim. To już ponad 40 procent policjantów śląskiego garnizonu. Jak przyznaje komenda wojewódzka, czas oczekiwania na interwencję może sięgać teraz nawet kilku godzin.

Żeby sobie poradzić sobie z brakami kadrowymi, do pracy w terenie wysłano policjantów, którzy na co dzień pracują za biurkiem. Zaangażowani są w to funkcjonariusze z poszczególnych komend miejskich czy powiatowych, jak i z komendy wojewódzkiej.

Zachodniopomorskie: Oczekiwanie na patrol może się wydłużyć

Już prawie jedna czwarta zachodniopomorskich policjantów jest na zwolnieniach lekarskich.

Ich przełożeni przyznają, że przez braki kadrowe może być problem z podejmowaniem interwencji, a czas oczekiwania na patrol może znacznie się wydłużyć.

Mieszkańcy niektórych powiatów mogą się spodziewać, że niektóre interwencje będą obsługiwane ze znacznym opóźnieniem. Proszę pamiętać, że priorytetowe interwencje to te, gdzie jest zagrożone życie i mienie ludzkie. Interwencje typu kolizja, czy inne zgłoszenia niższej rangi, one mogą być obsługiwane z dużym opóźnieniem - tłumaczy Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie.

W powiecie stargardzkim na L4 jest już prawie połowa funkcjonariuszy.

Czy dojdzie do przełomu?

O godzinie 11 w Warszawie przedstawiciele MSWiA będą rozmawiać ze związkami zawodowymi policjantów.

Już na wstępie mundurowi zrezygnowali z jednego ze swych warunków - by rozmowy odbywały się na neutralnym gruncie. Jak mówi Sławomir Koniuszy - wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów, w sytuacji poważnego kryzysu w służbach to teraz nie jest najważniejsze.

Nie będziemy kruszyć kopii o miejsce. Będziemy przez to czuli się gorzej, ale chodzi nam o meritum, chodzi nam o bezpieczeństwo i chcemy to położyć na ołtarzu dobrego porozumienia - mówi związkowy lider.

Przypomina też, że negatywne stanowisko protestujących w sprawie projektu porozumienia zaproponowanego przez ministra Brudzińskiego kilka tygodni temu nie zmieniło się.

Mundurowi chcą spełnienia 6 postulatów"

1. Przyznanie dodatkowych pieniędzy na podwyżki - 650 złotych na każdego funkcjonariusza. Od 1 stycznia 2019 r. w ramach podwyżek z Programu Modernizacji Służb Mundurowych policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i funkcjonariusze SOP otrzymają średnio o 309 zł podwyżki na etat, a pracownicy cywilni o 300 zł. MSWiA proponuje kolejne podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy od 1 lipca 2019 r. - przeciętnie o 253 zł na etat.





/ Grafika RMF FM

2. Rozpoczęcie prac nad prawem, które przywróci dawne uprawnienia emerytalne policjantów (emerytura po 15 latach służby). Obecnie policjanci mają prawo do świadczenia emerytalnego po 25 latach służby i po 55. roku życia.

ODPOWIEDŹ: Przedstawiciele resortu chcą jedynie zrezygnować z wymogu ukończenia 55. roku życia potrzebnego do przejścia na emeryturę. Długość pracy ma pozostać niezmieniona (25 lat).

/ Grafika RMF FM

3. Odmrożenie waloryzacji pensji.

ODPOWIEDŹ: Ministerstwo nie odpowiedziało na ten postulat.

/ Grafika RMF FM

4. Wprowadzenie pełnej odpłatności za nadgodziny i służbę w dni wolne od pracy.

ODPOWIEDŹ: MSWiA zadeklarowało, że od nowego roku funkcjonariusze będą mieli pełnopłatne nadgodziny.

/ Grafika RMF FM

5. Zrównanie status emerytalnego funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 roku, z tymi przyjętymi przed tą datą.

ODPOWIEDŹ: Ministerstwo nie odpowiedziało na ten postulat.

/ Grafika RMF FM

6.Przywrócenie pełnej wypłaty za czas zwolnienia lekarskiego nieprzekraczającego 30 dni.

ODPOWIEDŹ: Resort spraw wewnętrznych zadeklarował spełnienie tego postulatu.

/ Grafika RMF FM