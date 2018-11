Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński zaprosił na czwartek na godzinę 11:00 przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podległych MSWiA. Spotkanie odbędzie się w siedzibie ministerstwa - poinformowało MSWiA w komunikacie.

Joachim Brudziński / Grzegorz Michałowski / PAP

Od lipca trwa protest policjantów, do których dołączyli funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej. Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej. Początkowo związkowcy domagali się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji. Później NSZZ Policjantów informował o gotowości do ustępstw, m.in. w sprawie powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego.

Rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka poinformował, że w całym kraju na zwolnieniach lekarskich może przebywać nawet kilkanaście procent funkcjonariuszy. Jak podają media, zwolnienia mają być formą protestu policjantów, domagających się m.in. podwyżek.

Ze stanowiska przekazanego w niedzielę PAP przez przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafała Jankowskiego wynika, że przebywanie funkcjonariuszy na zwolnieniach nie jest elementem ogólnej akcji protestacyjnej i związek nie wzywał do takiej formy protestu.

Jak podał we wtorek w Łodzi Ciarka, komendant główny policji zadecydował, że funkcjonariusze, którzy będą pełnili służbę 11 listopada w Warszawie, powinni być za to docenieni i dostaną nagrody po tysiąc złotych.

Związkowcy czekają na propozycje

Związkowcy chcieli się spotkać na neutralnym gruncie. Mają świadomość braku komfortu negocjacyjnego w związku z miejscem negocjacji. Sławomir Koniuszy powiedział jednak, że sytuacja w służbach mundurowych w związku z masowymi przejściami funkcjonariuszy na zwolnienia lekarskie jest tak poważna, że mundurowi są w stanie zrezygnować z tego warunku.

Znając jakieś tam kanony negocjacyjne będziemy przez to czuli się gorzej, ale chodzi nam o meritum, chodzi nam o bezpieczeństwo i chcemy to położyć na ołtarzu dobrego porozumienia, bo wymaga tego bezpieczeństwo - mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Zasadą.

Jak usłyszeliśmy od związkowców, stawią się oni na spotkaniu i czekają oni na przełomowe propozycje. Mówią, że od wyniku jutrzejszych rozmów zależy dalsze postępowanie funkcjonariuszy.

Funkcjonariusze chcą spełnienia wszystkich postulatów

Związki zawodowe zrzeszające funkcjonariuszy chcą spełnienia 6 postulatów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedziało na 4 z nich.



1. Przyznanie dodatkowych pieniędzy na podwyżki - 650 złotych na każdego funkcjonariusza. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce od przyszłego roku przyznać 253 złote.

2. Rozpoczęcie prac nad prawem, które przywróci dawne uprawnienia emerytalne policjantów (emerytura po 15 latach służby). Obecnie policjanci mają prawo do świadczenia emerytalnego po 25 latach służby i po 55. roku życia. Przedstawiciele resortu chcą jedynie zrezygnować z wymogu ukończenia 55. roku życia potrzebnego do przejścia na emeryturę.

3. Odmrożenie waloryzacji pensji. Ministerstwo nie odpowiedziało na ten postulat.

4. Wprowadzenie pełnej odpłatności za nadgodziny i służbę w dni wolne od pracy. MSWiA zadeklarowało, że od nowego roku funkcjonariusze będą mieli pełnopłatne nadgodziny.

5. Zrównanie status emerytalnego funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 roku, z tymi przyjętymi przed tą datą. Ministerstwo nie odpowiedziało na ten postulat.

6.Przywrócenie pełnej wypłaty za czas zwolnienia lekarskiego nieprzekraczającego 30 dni. Resort spraw wewnętrznych zadeklarował spełnienie tego postulatu.



(az)