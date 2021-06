Firma Moderna złożyła wniosek do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o rozszerzenie wskazań stosowania szczepionki przeciw Covid-19 u młodzieży w wieku 12-18 lat - podał prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak.

"Dzisiaj Moderna złożyła wniosek do EMA o rozszerzenie wskazań do stosowania u młodzieży w wieku 12-18 lat. Skuteczność szczepionki p/#COVID-19 Moderna u ok. 3,7 tys. nastolatków, którzy ją otrzymali, wynosi 100 proc." - napisał w poniedziałek na Twitterze szef URPL.

Szczepienia w Polsce

Polscy pacjenci otrzymują jedną z czterech szczepionek przeciw Covid-19. Preparaty firm Moderna, Pfizer/BioNTech i AstraZeneca są dwudawkowe, zaś Johnson & Johnson wymaga podania jednej dawki.

W Polsce trwają już szczepienia dzieci od 12 roku życia - na ten moment wyłącznie preparatem firmy Pfizer/BioNTech.

Zgodnie z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego, Covid-19 Vaccine Moderna jest wskazana do czynnego uodparniania osób w wieku 18 lat i starszych w celu zapobiegania chorobie Covid-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2.