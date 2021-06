Ponad cztery miesiące po pierwszej dawce szczepionki ryzyko śmierci z powodu Covid-19 spada o 95 procent, a hospitalizacji na intensywnej terapii o 90 procent - to najnowsze ustalenia włoskiego Instytutu Służby Zdrowia. Kampania szczepień we Włoszech przyspieszyła.

Kolejka do punkty szczepień w Neapolu. Zdjęcie archiwalne. / CIRO FUSCO / PAP

W ogłoszonym przez włoski Instytut Służby Zdrowia raporcie przedstawione zostały bardziej szczegółowe, zaktualizowane dane dotyczące reakcji organizmu w okresie 105-112 dni po pierwszej dawce szczepionki.

Jak podał Instytut, badania potwierdzają utrzymywanie się odporności z biegiem czasu, a wraz z nią dalszy spadek ryzyka zachorowania zarówno u mężczyzn, jak i kobiet w różnym wieku.



W chwili obecnej nie notuje się wzrostu ryzyka choroby w dłuższym okresie po szczepieniu - podkreślili eksperci Instytutu Służby Zdrowia.



Zaznaczyli, że ryzyko zakażeniem Sars-CoV-2, hospitalizacji, w tym na intensywnej terapii oraz śmierci spada raptownie po dwóch pierwszych tygodniach od przyjęcia preparatu, a po 35 dniach obserwuje się stabilizację tej redukcji. O 80 procent mniejsze jest ryzyko, że zdiagnozowany zostanie Covid-19, a o 90-95 procent ryzyko pobytu na intensywnej terapii i śmierci w wyniku Covid-19.

Rekordowy weekend

Dane te zostały opublikowane po rekordowym weekendzie kampanii szczepień we Włoszech. W ciągu dwóch dni zaszczepiono ponad 1,2 mln osób.



Do tej pory w kraju wykorzystano 38 milionów dawek. W pełni zaszczepionych jest 13 milionów osób, czyli prawie jedna czwarta populacji.

Szczepienie młodzieży w wieku 12-15 lat w Polsce

W Polsce od dziś ruszyła rejestracja na szczepienia dla nastolatków w wieku 12-15 lat . Szczepienia będą odbywać się najbliższych tygodniach w punktach szczepień, a od września także w szkołach.



Młodzież w wieku 12-15 lat może szczepić na takich samych zasadach, jak wszyscy obywatele, w ramach Narodowego Programu Szczepień, tj. w punktach szczepień populacyjnych i punktach szczepień powszechnych. Do tej pory w Polsce na szczepienia mogły zapisywać się osoby od 16. roku życia. W sumie w Polsce jest 2,58 mln uczniów w wieku 12-18 lat.



Nastolatka na szczepienia można zarejestrować od poniedziałku przez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989, kontaktując się z wybranym punktem szczepień, wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie, poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl.



Podczas szczepienia przeciw Covid-19 dzieci w wieku 12-15 lat będzie konieczna obecność rodzica lub opiekuna prawnego tak samo, jak w przypadku dzieci starszych. To oni muszą też wyrazić zgodę na szczepienie.



Wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw Covid-19 dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła pod koniec maja. Szczepienie w tej grupie wiekowej rekomendowała również Rada Medyczna przy premierze. Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował we wtorek, że toczą się badania nad dopuszczeniem do szczepień dzieci w wieku 7-12 lat. Wyraził nadzieję, że we wrześniu będą wyniki tych badań.