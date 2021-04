Do końca kwietnia zaszczepieni zostaną przeciwko Covid-19 wszyscy chętni powyżej 60. roku życia – ogłosił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Przekazał również, że jeszcze w tym miesiącu mamy otrzymać około 5,5 mln szczepionek – a ta pula może zwiększyć się nawet o 1,5 mln dawek – zaś w maju do Polski dotrze być może nawet 9 mln dawek.

Zdjęcie ilustracyjne / NEIL HALL / PAP/EPA

Morawiecki pojawił się wraz z szefem swojej kancelarii i pełnomocnikiem rządu ds. szczepień Michałem Dworczykiem na konferencji prasowej w hali sportowej w Skierniewicach w Łódzkiem, gdzie zorganizowany ma być punkt szczepień.

"Rząd zdecydował się na przekazanie dodatkowych środków na stworzenie punktów szczepienia powszechnego. Powszechnego - ponieważ to jest dla nas główny kierunek walki z wirusem. Chcemy doprowadzić do tego, żeby w powszechny sposób Polacy zostali w jak najkrótszym czasie zaszczepieni" - stwierdził szef rządu.

Zadeklarował, że do końca kwietnia przeciwko Covid-19 zaszczepieni zostaną wszyscy chętni powyżej 60 lat.

Michał Dworczyk: Do końca sierpnia wszyscy chętni powinni być zaszczepieni przynajmniej jedną dawką

Michał Dworczyk podkreślał, że zaszczepienie ludzi z grupy wiekowej 60+ jest sprawą nadrzędną, bowiem oni najciężej przechodzą Covid-19.

"Od ostatniego poniedziałku, czyli przez ostatnie kilka dni, zgłosiło się i zarejestrowało na konkretne terminy blisko 600 tysięcy osób powyżej 60. roku życia" - przekazał również szef kancelarii premiera.

Zaznaczył, że do końca drugiego kwartału, a więc do końca czerwca, planowane jest wykonanie 20 mln szczepień, a do końca sierpnia wszyscy chętni powinni być zaszczepieni przynajmniej pierwszą dawką.

Mateusz Morawiecki: W kwietniu dostaniemy co najmniej 5,5 mln szczepionek, w maju nawet 9 mln

Mateusz Morawiecki podał z kolei, że "dziś jest ten dzień, w którym podana została siedmiomilionowa szczepionka".

"Już w maju dotrze do nas być może nawet 9 mln szczepionek, a w kwietniu już mamy potwierdzone około 5,5 mln i cały czas czekamy na potwierdzenie kolejnego, być może nawet 1,5 mln, czyli byłoby to w samym kwietniu 7 mln szczepionek" - poinformował także szef rządu.