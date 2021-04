​W kwietniu punkty szczepień mają być wprost zalane szczepionkami przeciwko koronawirusowi. Nie będzie odkładania dawek na drugie szczepienia - ustalili reporterzy RMF FM. Wszystko co przyjedzie do Polski zostanie rozdzielone między punkty szczepień. W ubiegłym tygodniu placówki, które szczepią - dostały ponad 800 tysięcy dawek. W tym i następnym to będzie ponad milion.

