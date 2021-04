1866 rozmrożonych dawek szczepionki firmy Pfizer – taką dostawę otrzymał krakowski szpital im. Żeromskiego. Preparat trzeba wykorzystać do soboty. Jak zapewnia rzecznik placówki, Anna Górska „wczoraj było trochę paniki, ale stanęliśmy na głowie i żadna szczepionka nie zostanie zmarnowana”.

Zdjęcie ilustracyjne / NARONG SANGNAK / PAP/EPA

Krakowski szpital im. Żeromskiego dostał 1866 rozmrożonych dawek szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Pfizer. Preparat w ten sposób dostarczony trzeba wykorzystać do soboty.

Przepraszam, że użyję takiego sformułowania, ale głupota tych, którzy zajmują się szczepionkami, przekracza średni poziom głupoty. Jest głupsza czasami, niż przewiduje to polska norma budowlana. Dostaliśmy dziś (we wtorek - red.) 1 860 rozmrożonych szczepionek, które musimy podać do soboty, do godziny 21:55, to znaczy, że zarządza tym... Nawet nie chcę kończyć - mówił we wtorek podczas posiedzenia komisji zdrowia rady miasta dyrektor placówki, dr Jerzy Friediger, cytowany przez portal lovekraków.pl.

Jak dodał, szpital zakupił specjalne lodówki do przechowywania szczepionek, dlatego te powinny trafić do placówki głęboko mrożone. Miały do nas przyjechać zamrożone, ale ktoś sobie wymyślił, że je rozmrozi. Sprężymy się i zużyjemy te szczepionki - deklarował dr Jerzy Friediger.



Nie będąc wcześniej przygotowanymi, do soboty musimy ściągnąć 1 760 osób na szczepienie. Nie ulega żadnej wątpliwości, że nie zmieścimy się w warunkach dyktowanych przez ministerstwo dotyczących grup i przedziałów wiekowych. Nie dopuścimy do tego, żeby szczepionki się zmarnowały - zapewnił.

Jak mówi RMF FM rzeczniczka szpitala, Anna Górska, udało się skompletować listę chętnych na wszystkie dawki preparatu i żadna z nich nie zostanie zmarnowana. To pacjenci należący do "grupy populacyjnej 1952-61", czyli tej, która - zgodnie z wytycznymi MZ - powinna być teraz szczepiona - tłumaczy. Rejestracja odbywała się wszystkimi możliwymi kanałami: zarówno bezpośrednio w punkcie szczepień, przez infolinię NFZ, jak i Internetowe Konto Pacjenta.

Uruchomiono również dodatkowe punkty szczepień, a pacjenci zarejestrowani informowani są o wcześniejszym terminie wizyty.