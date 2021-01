"Pracodawca może promować zachowania prozdrowotne, ale nie wolno mu dyskryminować za nieprzyjęcie szczepionki" - wskazuje Kajetan Bartosiak, radca prawny z kancelarii BKB Baran Książek Bigaj w poniedziałkowym wydaniu "Puls Biznesu".

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak pisze gazeta, Kajetan Bartosiak, radca prawny z kancelarii BKB Baran Książek Bigaj, nie widzi niczego złego w promowaniu czy nagradzaniu osób, które dobrowolnie i z własnej inicjatywy podzielą się z pracodawcą informacją o zaszczepieniu przeciwko Covid-19.

W tym celu można wprowadzić politykę poszczepienną, przewidującą dodatkowe benefity - mówi, cytowany przez gazetę, radca BKG. Jak dodaje, może to być możliwość powrotu do pracy stacjonarnej, uchylenie obowiązku noszenia maseczek czy nawet prawo do dodatkowych dni urlopu. Na przykład zwolnienie z wykonywania pracy w dniach szczepień z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - wyjaśnia dziennikowi.



Za nieuprawnione praktyki należałoby uznać, jak wskazuje cytowany przez "PB" Bartosiak, "odbieranie pracownikom niezaszczepionym przysługujących im dotychczas uprawnień i świadczeń".

Szczepienia w Polsce

Kampania szczepień przeciwko Covid-19 wystartowała w Polsce 27 grudnia: tego dnia rozpoczęły się szczepienia pracowników służby zdrowia.

Do tzw. zerowego etapu szczepień wpisani zostali najbardziej narażeni na zakażenie koronawirusem. Obok pracowników sektora ochrony zdrowia, w tym personelu niemedycznego, do etapu "0" wpisani zostali m.in. pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej, farmaceuci, pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych oraz rodzice wcześniaków.

Na listę szczepień w etapie pierwszym operacji wpisani zostali natomiast m.in. pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, seniorzy, przewlekle chorzy, funkcjonariusze służb mundurowych i żołnierze, prokuratorzy, nauczyciele, ratownicy górscy i wodni.

Dzisiaj w całym kraju ruszyły szczepienia przeciw Covid-19 ludzi powyżej 70. roku życia.

Szczepienia są dobrowolne, a zapisy na nie wystartowały 15 stycznia w grupie 80+, a 22 stycznia w grupie 70+.

Ci, którzy nie zdążyli się dotąd zarejestrować, będą musieli uzbroić się w cierpliwość: już w tej chwili bowiem zajęte są wszystkie terminy do końca marca.

W poniedziałek ruszają szczepienia seniorów 70+ Piotr Szydłowski / RMF FM