W kalendarzu poniedziałek 25 stycznia – a to oznacza, że w Polsce wystartowały dzisiaj szczepienia seniorów przeciwko Covid-19. W ponad 5 tysiącach punktów w całym kraju szczepionkę otrzymywać będą ludzie powyżej 70. roku życia.

/ Tibor Rosta / PAP/EPA

Jak zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19 i jak się do niego przygotować? Czy szczepionka jest bezpieczna? Kiedy nie należy się szczepić?



Odpowiedzi na wszelkie pytania dot. szczepień przeciw Covid-19 znajdziecie w naszym raporcie specjalnym w zakładce: Poradnik dla szczepiących się! >>>>

Kto zostanie zaszczepiony w etapie pierwszym szczepień przeciw Covid-19?

Kampania szczepień przeciwko Covid-19 wystartowała w Polsce 27 grudnia: tego dnia rozpoczęły się szczepienia pracowników służby zdrowia.

Do tzw. zerowego etapu szczepień wpisani zostali najbardziej narażeni na zakażenie koronawirusem. Obok pracowników sektora ochrony zdrowia, w tym personelu niemedycznego, do etapu "0" wpisani zostali m.in. pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej, farmaceuci, pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych oraz rodzice wcześniaków.

Na listę szczepień w etapie pierwszym operacji wpisani zostali natomiast m.in. pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, seniorzy, przewlekle chorzy, funkcjonariusze służb mundurowych i żołnierze, prokuratorzy, nauczyciele, ratownicy górscy i wodni.

Terminów brak, ale seniorzy wciąż mogą zgłaszać się na szczepienia: Zobacz, jak to zrobić! Piotr Szydłowski / RMF FM

Startują szczepienia seniorów. Terminy zajęte do końca marca

Dzisiaj w całym kraju ruszyły szczepienia przeciw Covid-19 ludzi powyżej 70. roku życia.

Szczepienia są dobrowolne, a zapisy na nie wystartowały 15 stycznia w grupie 80+, a 22 stycznia w grupie 70+.

Ci, którzy nie zdążyli się dotąd zarejestrować, będą musieli uzbroić się w cierpliwość: już w tej chwili bowiem zajęte są wszystkie terminy do końca marca.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk podkreślał na niedzielnej konferencji prasowej, że nie wynika to z problemów systemu szczepień, ale z braku szczepionek.

Przypomniał, że - zgodnie z umową z producentami szczepionek wynegocjowaną przez Komisję Europejską - naszemu krajowi przysługuje do końca pierwszego kwartału liczba dawek pozwalająca na zaszczepienie 3,1 mln ludzi. Jak jednak zaznaczył: "Wielkość dostaw zdecydowanie nie pokrywa się z zapotrzebowaniem na szczepienia w Polsce".

"I dziś mamy już zajęte terminy - zarejestrowane lub w trakcie szczepienia - dla ponad 3 mln osób" - przekazał Dworczyk.

W tej sytuacji zaapelował do seniorów, którzy chcą się jeszcze zapisać na szczepienia, by w poniedziałek zostali w domach i nie szli do przychodni.

Seniorzy wciąż mogą zgłaszać się na szczepienia: Najlepiej telefonicznie lub przez internet

Równocześnie szef kancelarii Mateusza Morawieckiego zapewnił, że kiedy tylko zwiększy się pula szczepionek w Polsce - a w konsekwencji pojawią się nowe terminy, każdy senior, który zgłosi chęć zaszczepienia się i zostawi swoje dane kontaktowe, zostanie umówiony na konkretny termin.

Rząd apeluje, by nie zgłaszać się osobiście - w punktach szczepień czy przychodniach, ale telefonicznie bądź przez internet.

Można to zrobić, dzwoniąc na numer całodobowej i bezpłatnej infolinii: 989, wysyłając SMS na numer: 664 908 556 lub za pośrednictwem strony: gov.pl/szczepimysie .

W rejestracji np. przez internet mogą pomóc seniorom wolontariusze Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. By skorzystać z takiej pomocy, należy zadzwonić na numer: 22 505 11 11.

Jak zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19? [PORADNIK] Piotr Szydłowski / RMF FM

Kiedy w Unii Europejskiej dostępna będzie trzecia szczepionka przeciw Covid-19?

W tej chwili w Unii Europejskiej dopuszczone są do obrotu dwie szczepionki przeciwko Covid-19: preparat Comirnaty opracowany przez amerykańskiego Pfizera i niemiecki BioNTech.

W Polsce szczepiono dotąd wyłącznie preparatem Pfizer/BioNTech.

Na zatwierdzenie w Unii Europejskiej czeka już także trzeci preparat: opracowany przez koncern AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Decyzje Europejskiej Agencji Leków i Komisji Europejskiej ws. tej szczepionki spodziewane są jeszcze w styczniu.