Duże poruszenie w sieci wywołały informacje, że 40-latkowie - wbrew temu, co wcześniej zapowiadano - już mogą zapisywać się na szczepienia przeciwko Covid-19, a co więcej, otrzymują nieodległe terminy. Pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk w Porannej rozmowie w RMF FM wyjaśnił, dlaczego podjęto taką decyzję.

W tej chwili mamy rejestrację otwartą dla wszystkich osób powyżej 60. roku życia. W systemie centralnej rejestracji zarejestrowanych jest łącznie około 11 milionów osób. Z tego wolnych terminów do szczepień do końca maja jest około 1,8 mln - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM pełnomocnik rządu ds. szczepień minister Michał Dworczyk. W ostatnich dwóch dniach ta rejestracja dla osób powyżej 60 roku życia zwolniła, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić zapisy osób, które w styczniu zgłosiły gotowość do rejestracji. Zostały dziś w nocy wyznaczone skierowania dla osób od 40. do 60. roku życia - dodał.





O niespodziewanym otrzymaniu terminu na szczepienie przeciwko Covid-19 informował na Twitterze m.in. urodzony w 1979 r. poseł Lewicy Adrian Zandberg. "Na moim koncie pacjenta dostałem termin szczepienia. Z tego co czytam, to dotyczy wielu czterdziestolatków. Jeśli to błąd, to trzeba go naprawić. A jeżeli @MZ_GOV_PL otworzyło jakąś nagłą, doraźną rejestrację na szczepionki dla kolejnych roczników, to chyba wypadałoby to ogłosić?" - napisał parlamentarzysta.

Na wpis Zandberga odpowiedziało oficjalne rządowe konto #SzczepimySię. "Zapisy osób 60+ zwolniły. Dlatego, zgodnie z zapowiedziami, zdecydowaliśmy się na wystawienie skierowań dla osób młodszych, które wypełniły formularz zgłoszeniowy pod adresem http://pacjent.gov.pl. Dziś zaczęliśmy również proces telefonowania do tych osób, z propozycją terminu" - wyjaśniono.



Na Gorącą Linię RMF FM dostajemy sygnały, że w związku z dużym zainteresowaniem skierowaniami na szczepienie, są problemy z logowaniem na portalu pacjent.gov.pl.





Szczepienia przeciwko Covid-19 w Polsce rozpoczęto 27 grudnia 2020 r. Obecnie prowadzone są one preparatami firmy Pfizer, AstraZeneca i Moderna.

Według zapowiedzi rządu, nowy plan przewiduje wykonanie 20 mln szczepień do końca drugiego kwartału oraz zaszczepienie wszystkich chętnych Polaków do końca sierpnia.

W drugim kwartale Polacy będą mogli przyjąć szczepionkę w: przychodniach POZ (i innych stacjonarnych placówkach medycznych), szpitalach rezerwowych, szpitalach powiatowych (w każdym powiecie 1 szpital), punktach samorządowych (w każdym powiecie 1 punkt samorządowy), punktach drive thru, zakładach pracy oraz w aptekach.





