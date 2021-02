15 marca zaczną się szczepienia osób przewlekle chorych. To osoby po przeszczepach, dializowane oraz mechanicznie wentylowane. Zaraz po osobach chorych z grupy 1B zaczną się szczepienia służb mundurowych.

Szczepienia służb mundurowych mają rozpocząć się 22 marca, a więc tydzień po osobach z grupy osób przewlekle chorych.

Policjanci, żołnierze, funkcjonariusze służby więziennej mają szczepić się do 5 kwietnia.

Przewlekle chorzy mają być szczepieni przez 5 dni - od 15 do 20 marca. To dlatego, że to dość wąska grupa 70 tys. osób. Wiele z nich może mieć jednak problemy z dotarciem do punktu szczepień, bo nie są w stanie opuszczać miejsca zamieszkania.

Ta grupa ma dostawać szczepionki Pfizera i Moderny. Rada Medyczna przy premierze nie rekomenduje bowiem szczepień osób przewlekle chorych i starszych szczepionką firmy AstraZeneca.

Dlatego tę szczepionkę będą mogli szybciej dostać chętni między 60. a 65. rokiem życia. Zapisy tych osób mają zacząć się 22 marca.

Od połowy marca rząd planuje wznowić zapisy dla osób powyżej 70. roku życia. To osoby, dla których zabrakło terminów w pierwszym kwartale. W rządowej bazie jest teraz ponad 600 tys. osób, które zostawiły swoje dane na infolinii, bo nie udało im się zapisać na szczepienia.