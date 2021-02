"Nadal chcesz zapisać się na szczepienie? Odpowiedz "POTWIERDZAM" lub zadzwoń na 989" - takie SMS-y dostają osoby, które wyraziły chęć szczepienia, ale nie są w żadnej z grup priorytetowych. To osoby poniżej 60. roku życia, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na początku zapisów na szczepienie. Niestety, wysłany SMS nie oznacza przejścia do kolejnej fazy szczepień albo uruchomienia zapisów dla chętnych.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Wiele osób wypełniło formularz zgłoszeniowy 15 stycznia , gdy rząd uruchomił zapisy dla seniorów powyżej 80. roku życia, ale jednocześnie uruchomił formularz zgłoszeniowy dla zdecydowanie młodszych osób. Wtedy przez krótki czas wszyscy zainteresowani mogli zarejestrować swoją chęć, bez możliwości umówienia się na samo szczepienie.



Teraz wiele z tych osób odebrało SMS z rządowego numeru 664 908 556 z informacją, by potwierdziły zainteresowanie szczepieniem.



SMS wysyłany /

Informacja z rządowego systemu wielu osobom dała nadzieję, że coś zmieniło się w harmonogramie szczepień i że to jest ten moment, gdy mogą poznać chociaż przybliżony termin szczepienia. Okazuje się, że to system rejestracji jest tak zaprojektowany, że rozsyła informacje - także do osób, które wciąż mogą tylko czekać na szczepienie.



Mimo że rządowy system prosi o potwierdzenie zainteresowania szczepieniami, a nawet o przesłanie numeru PESEL, nie ma to żadnego znaczenia. Sytuacja osób, które zgłosiły chęć zaszczepienia - w żaden sposób nie zmienia się.



Nawet gdyby pan teraz odpisał "POTWIERDZAM", to i tak nic to nie wniesie do tej sytuacji, bo zapisujemy tylko osoby 70 plus - usłyszał reporter RMF FM na rządowej infolinii pod numerem 989.



Jak się okazuje, odpisanie "POTWIERDZAM" oznacza, że przyjdzie kolejna prośba o wysłanie numeru PESEL, ale to też nie ma żadnego znaczenia.



Przyjdzie kolejny SMS z prośbą o numer PESEL, ale tego nie trzeba podawać, bo tak działa system i te SMS-y zostały rozesłane do ludzi - usłyszał też reporter RMF FM.



Odsyłając jednak SMS z numerem PESEL, warto sprawdzić, czy na pewno wysyłamy te dane na rządowy numer podany na stronie gov.pl/szczepimy się.