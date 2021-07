Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo ogłosił w środę, że pracownicy administracji stanowej będą musieli się zaszczepić przeciwko Covid-19 lub przedstawiać co tydzień wyniki testów. Z zamiarem objęcia takim obowiązkiem administracji federalnej nosi się Biały Dom.

Zdjęcie ilustracyjne / car / PAP/EPA

W stanie Nowy Jork zarządzenie o obowiązku szczepień dla urzędników stanowych będzie obowiązywać od Święta Pracy, które przypada w tym roku 6 września.



Gubernator Cuomo poinformował też, że do szczepień zobowiązani będą pracownicy służby zdrowia pracujący z pacjentami w szpitalach publicznych. Zachęcał władze lokalne w Nowym Jorku oraz kuratoria okręgów szkolnych na obszarach z wysokim wskaźnikiem zakażeń koronawirusa, by również wprowadziły taki wymóg dla swoich podwładnych.



Gubernator zapowiedział konsultacje i współpracę ze stanowymi związkami zawodowymi administracji publicznej w sprawie szczepień lub wymogów testowych. Niektóre z tych organizacji sygnalizowały sprzeciw wobec wymogów.



Zachęcam wszystkie samorządy lokalne do tego samego. To jest rozsądne, sprawiedliwe i leży w interesie nas wszystkich- argumentował.



Reprezentujący 60 tys. pracowników stanowych związek zawodowy Civil Service Employees Association ogłosił poparcie dla polityki Cuomo. Podobne stanowisko zajął zrzeszający nauczycieli New York State United Teachers. Zastrzegł jednak, że testy powinny być bezpłatne i dostępne na miejscu.



Związek policjantów stanowych oświadczył natomiast, że został zaskoczony propozycją gubernatora. Oczekuje więcej informacji i rozważa kroki prawne, ponieważ w jego ocenie zarządzenie zmienia warunki zatrudnienia.



Będzie obowiązkowe szczepienie dla wszystkich pracowników federalnych?

Zgodnie z doniesieniami prasowymi prezydent Joe Biden ma ogłosić wymóg szczepień lub testów obejmujący pracowników federalnych. NBC podała, że prezydent ogłosi to w swym czwartkowym przemówieniu.



Tymczasem burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio przyrzekał w środę, że osoby które otrzymają pierwszą dawkę szczepionki w ośrodkach prowadzonych przez miasto, otrzymają po 100 dolarów na karcie debetowej.



Zachęty niezmiernie pomagają. Myślę, że to będzie bardzo, atrakcyjne dla nowojorczyków - ocenił burmistrz.