Kanadyjska firma biofarmaceutyczna Medicago i koncern GlaxoSmithKline (GSK) poinformowały, że opracowana przez Medicago adjuwantowa szczepionka na Covid-19 pochodzenia roślinnego wykazała 71 proc. skuteczności wobec wszystkich wariantów koronawirusa. Skuteczność preparatu została wykazana w trzeciej fazie testów klinicznych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Komunikat prasowy Medicago i GSK zastrzega jednak, że wariant Omikron nie był w tym czasie rozprzestrzeniony, więc nie był przedmiotem badań. Ogólna skuteczność przeciw wszystkim wariantom koronawirusa objętym badaniami wyniosła 71 proc., a przeciw wariantowi Delta - 75,3 proc.

Do opracowania swojej szczepionki przeciw Covid-19 firma Medicago z siedzibą w Quebec City wykorzystała technologię cząstek przypominających koronawirusa, lecz niezawierających jego materiału genetycznego w skojarzeniu z adjuwantem pandemicznym GSK.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) w lutym nadała preparatowi Medicago i GSK status produktu podlegającego ocenie w trybie przyspieszonym, a o rozpoczęciu trzeciej fazy badań klinicznych poinformowano pod koniec marca.

Badania

Jak podały firmy we wtorkowym komunikacie, badaniami objętych było 24 tys. dorosłych osób z sześciu krajów. W grupie zaszczepionych nie wystąpił ani jeden ciężki przypadek Covid-19. Nie odnotowano też poważnych reakcji po podaniu szczepionki. Ogólnie skutki uboczne określono jako "łagodne do średnich i przejściowe", utrzymujące się średnio od jednego do trzech dni.

Na podstawie wyników tych testów Medicago zamierza wkrótce wystąpić o zgodę regulacyjną do resortu zdrowia Kanady.

Rezultaty naszych badań klinicznych pokazują siłę technologii produkcji szczepionek pochodzenia roślinnego. Jeśli uzyskamy zgodę, będziemy mieli wkład w globalną walkę z pandemią Covid-19 z pierwszą na świecie szczepionką pochodzenia roślinnego przeznaczoną dla ludzi - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Medicago Takashi Nagao.

Komunikat Medicago to druga w tym tygodniu wiadomość z kanadyjskiej branży biotechnologicznej związana z walką z koronawirusem.

W poniedziałek koncern Merck poinformował o podpisaniu umowy z kanadyjską firmą Thermo Fisher Scientific na produkcję doustnego leku molnupiravir w Whitby w prowincji Ontario. Jeśli preparat zostanie dopuszczony do użytku przez kanadyjskiego regulatora, trafi on zarówno na rynek wewnętrzny jak i na eksport, w tym do UE.