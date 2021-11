Według informacji pochodzących z kręgów uczestników trwającego szczytu rządu federalnemu z rządami landów przyszły kanclerz Olaf Scholz opowiedział się za powszechnymi obowiązkowymi szczepieniami przeciw Covid-19 - podają dziennik "Bild" i portal tygodnika "Spiegel".

Olaf Scholz / FRANK RUMPENHORST / PAP/EPA

Polityk SPD domagał się ponadpartyjnej inicjatywy Bundestagu.

Ważne jest, "abyśmy ustanowili powszechny obowiązek szczepień", powiedział. Scholz wzywa do "ponadpartyjnej inicjatywy Bundestagu": Jako poseł do parlamentu w każdym razie się na to zgodzę, aby to było jasne - pisze "Spiegel".

Zaznaczył, że obowiązkowe szczepienia przeciw Covid-19 mogłyby zostać wprowadzone na początku lutego.

Scholz stwierdził także, że trzeba rozszerzyć zasadę 2G (wstęp tylko dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców, posiadających negatywny wynik testu na Covid-19) w handlu detalicznym. Stwierdził także, że dyskoteki i kluby nocne powinny być zamknięte, gdyż jest tam dużo zakażeń.

Przyszły kanclerz powiedział także, że trzeba rozważyć skrócenie czasu obowiązywania certyfikatu covidowego.

Rząd federalny i rządy krajów związkowych dyskutują we wtorek na temat sytuacji pandemicznej. W związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa Omikron i silną w Niemczech czwartą falą pandemii Covid-19, coraz głośniejsze stają się w RFN wezwania polityków do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w walce z pandemią.