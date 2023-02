Kilka minut po godzinie 3 w nocy czasu polskiego amerykański przywódca dotarł do Białego Domu. Prezydent Joe Biden wysiadł wyraźnie zmęczony ze śmigłowca Marine One, który przetransportował go z bazy Andrews, dokąd dotarł na pokładzie samolotu Air Force One. Po wielogodzinne podróży z Warszawy Biden poszedł prosto do Białego Domu. Jedynie pomachał dziennikarzom, którzy próbowali zapytać go o to, jak wypadła, w jego ocenie, podróż do Europy.

Marine One z prezydentem Joe Bidenem na pokładzie / Paweł Żuchowski / RMF FM