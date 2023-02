"Myślę, że - jak na obecną sytuację - liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce jest wystarczająca. (...) Nie mam najmniejszych wątpliwości, że dopóki ta Rosja jest bandycka, a później, jeżeli będzie trwać jako nowotwór złośliwy, dopóty Amerykanie będą w Polsce" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM prof. Roman Kuźniar.

Co prof. Roman Kuźniar sądzi o wtorkowym przemówieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena na Zamku Królewskim w Warszawie?

Podobało mi się, dlatego że ja nie miałem zawyżonych oczekiwań. Uważałem, że nie da się wyciągać królika z kapelusza co drugi dzień. Ten królik został wyciągnięty już dzień wcześniej w Kijowie. Nic więcej nie można było powiedzieć czy zrobić w Warszawie - odparł kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Na pytanie, jaki cel miało wystąpienie amerykańskiego przywódcy, rozmówca Tomasza Skorego stwierdził, że w tym wszystkim liczą się okoliczności, w jakich składa się tego typu oświadczenia.

Mamy pierwszą rocznicę bardzo ciężkiej wojny, która toczy się za "naszymi drzwiami". Mamy zjazd prezydentów krajów wschodniej flanki NATO. Przyjeżdża przywódca wolnego świata, prezydent Stanów Zjednoczonych, nasz główny sojusznik - zauważył prof. Roman Kuźniar. Dodał, że przekaz jego wystąpienia, czyli "przesunięcie granicy wolnego świata nad Dniepr", przedstawiony w bardzo spokojny, pewny sposób, ma dodatkowy wydźwięk.

Gość Rozmowy w południe w RMF FM chwalił także samego Joe Bidena. Jak stwierdził, "to jest gość, który wewnątrz jest twardym wojownikiem".

Jest również bardzo wrażliwy i ma dużą słabość do Polski i Polaków. Zna polską historię, ma dużo polskich znajomych i dla niego to co Polacy robią od samego początku tej wojny, to jest rzecz, która wykracza poza wszelkie standardy. Dlatego uważa, że to należy uczcić i powiedzieć Polakom: "dziękuję" - zauważył.