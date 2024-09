​W kilku następnych tygodniach utrzymywać się będzie wysokie zagrożenie uaktywnienia się osuwisk na terenach, przez które przeszła powódź i intensywne opady - ostrzegł w piątek Główny Geolog Kraju, wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Galos.

Zalane Kłodzko / Maciej Kulczyński / PAP

Należy spodziewać się, że zagrożenie uaktywnienia się osuwisk będzie wysokie w kolejnych kilku tygodniach po intensywnych opadach i powodzi. W obecnej sytuacji istnieje również ryzyko wystąpienia zagrożeń hydrogeologicznych związanych z powodziami wezbraniowymi, w tym w szczególności zanieczyszczenia wód podziemnych - ostrzega Główny Geolog Kraju, wiceminister klimatu i środowiska prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos, cytowany w komunikacie MKiŚ.

W związku z tym państwowa służba geologiczna (PSG) prowadzi System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), który ma służyć głównie wsparciu administracji rządowej i samorządowej, w szczególności w zakresie oceny zagrożenia osuwiskowego - poinformował resort klimatu i środowiska.

Ministerstwo wskazało w komunikacie, że intensywne i rosnące opady atmosferyczne w południowej Polsce skłoniły Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB do wydania 13 września br. ostrzeżenia o zagrożeniu osuwiskowym, które dotyczyło głównie Karpat i Sudetów.

“Biorąc pod uwagę rozkład przestrzenny opadów w ostatnim tygodniu oraz lokalizację znanych osuwisk, należy oczekiwać, że najbardziej zagrożonymi na aktywację osuwisk są obszary Pogórza Karpackiego w województwie śląskim i małopolskim (Pogórze Śląskie, także Pogórze Wielickie)" - zaznaczono.

Gdzie najgorsza sytuacja?

MKiŚ poinformowało, że w Sudetach możliwe są również lokalne osunięcia, ale liczba takich przypadków powinna być mniejsza niż w Karpatach.

“Należy spodziewać się, że zagrożenie uaktywnienia się osuwisk będzie wysokie w kolejnych kilku tygodniach. Zapewne należy liczyć się z uaktywnieniem nawet kilkuset osuwisk w perspektywie najbliższych miesięcy. Mogą one zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców oraz ich mieniu" - ostrzegło ministerstwo.

Pilnie powiadom służby o niepokojących zjawiskach!

Jak podano, do czwartku odnotowano kilkanaście zgłoszeń dotyczących potencjalnych ruchów osuwiskowych, a na miejsce zostały wysłane służby PSG. Do tej pory potwierdzono uaktywnienie dwóch osuwisk.

“W przypadku pojawienia się niepokojących przejawów ruchów masowych ziemi, zagrażających obiektom budowlanym i infrastrukturze technicznej, a także mogących prowadzić do powstania realnego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, należy je zgłaszać jak najszybciej do jednostek samorządowych, które w kolei powinny niezwłocznie zgłosić ten fakt do PSG" - wskazano.

Jak wynika z oceny przez PSG aktualnej sytuacji hydrologicznej, istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń hydrogeologicznych związanych z powodziami wezbraniowymi, w tym w szczególności zanieczyszczenia wód podziemnych w wyniku infiltracji zanieczyszczonych wód powodziowych lub w wyniku zalania otworów hydrogeologicznych.

“Jest to szczególnie niebezpieczne dla płytko występujących wód podziemnych i może prowadzić m.in. do wyłączenia z użytkowania ujęć wód podziemnych, czy też skażenia wody w indywidualnych studniach gospodarskich, które nie podlegają kontroli Państwowej Służby Sanitarnej" - ostrzegł resort.