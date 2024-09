Resort wskazał, że nieprzejezdne są przejścia graniczne z Czechami: Chałupki - Bohumin, Głuchołazy i Cieszyn.

Ponadto na stacjach i przystankach wygłaszane są dodatkowe komunikaty o zmianach w komunikacji. "Do godz. 8. odwołano 18 pociągów, a 49 uruchomiono w skróconych relacjach" - podało Ministerstwo Infrastruktury. Dodało, że ruch na kolejnych odcinkach będzie systematycznie przywracany.

Utrudnienia na drogach

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało również, że utrudnienia na drogach krajowych występują w województwach opolskim i lubuskim.

W woj. opolskim zablokowana jest DK40 - w Głuchołazach, DK45 w Krapkowicach oraz DK94 w pobliżu miejscowości Skorogoszcz. Ponadto, na DK46 w Malerzowicach Wielkich jest zamknięty most, a w Kamienicy występuje ruch wahadłowy.

W woj. lubuskim, jak poinformowano, na DK27 w Nowogrodzie Bobrzańskim występuje ruch wahadłowy, a na DK29 w Krośnie Odrzańskim na moście na Odrze wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych.

Policja ze Słubic (Lubuskie) zaapelowała do kierowców o unikanie w najbliższych dniach podróży do miejsc, gdzie może dochodzić do utrudnień w ruchu i czasowego zamykania dróg z powodu wysokiego stanu Odry - poinformowała w piątek st. asp. Ewa Murmyło z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Dodała, że utrudnienia w ruchu drogowym mogą wystąpić m.in. na autostradzie A2 i w rejonie mostu granicznego w Słubicach, dlatego osoby pracujące w Niemczech będą kierowane na przejście graniczne w Świecku.